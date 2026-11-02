Maltempo Molise, acqua e fango sulle strade a Montenero di Bisaccia: chiusi diversi collegamenti

Strade invase da acqua e fango e diversi collegamenti chiusi a Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso, a causa del maltempo che sta interessando il Basso Molise. Il Comune ha disposto la chiusura temporanea di quattro strade comunali: Chiatalonga, contrada Morge, Colle delle Ginestre e il collegamento tra via Gabriele D’Annunzio e la provinciale 13. I tratti, secondo l’ordinanza sindacale, non garantiscono più le condizioni minime di sicurezza per automobilisti e pedoni. Anche la provinciale 153 Mare-Collina è in fase di chiusura da parte della Provincia di Campobasso. Per raggiungere San Salvo e Vasto, in Abruzzo, il Comune consiglia il percorso alternativo attraverso la statale 157, la provinciale 55 e la statale 650 Trignina.

A causa dell’allerta meteo gialla, l’amministrazione ha inoltre disposto per l’intera giornata la chiusura del cimitero comunale, della villa comunale e di Piazza San Paolo. Le strade comunali resteranno interdette fino a nuova comunicazione. Il Comune invita la popolazione a limitare gli spostamenti e a prestare particolare attenzione al rischio di allagamenti e alle forti raffiche di vento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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