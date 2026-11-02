Maltempo Molise, assaggio d’inverno: neve in montagna, sospesi i collegamenti Termoli-Tremiti

Il Molise fa i conti con il primo assaggio d’inverno. Il brusco abbassamento delle temperature ha portato la prima neve della stagione sulle montagne della regione, con fiocchi che nel pomeriggio di ieri hanno raggiunto anche alcuni centri abitati. Tra le località interessate c’è Capracotta, in provincia di Isernia, a 1.421 metri di altitudine, dove il paesaggio si è imbiancato insieme al pianoro di Prato Gentile, sede delle piste per lo sci di fondo. Nevicate sono state segnalate anche a Pescopennataro, Campitello Matese, Bocca della Selva e in altre località montane del territorio regionale. A Capracotta la colonnina di mercurio è scesa fino a -0,1°C, registrando una diminuzione di circa 4°C rispetto alla giornata precedente. Il calo termico però rappresenta soltanto il primo segnale di una fase meteorologica decisamente più instabile. Il Molise si prepara infatti ad affrontare 2 giornate caratterizzate da condizioni di maltempo diffuso.

Allerta gialla: temporali, vento forte e possibili grandinate

Il Centro funzionale della Protezione civile regionale ha diramato un’allerta gialla, in vigore dalla mezzanotte fino alle ore 18 di martedì 3 novembre. Le previsioni indicano precipitazioni diffuse, temporali, forti raffiche di vento e possibili grandinate. L’avviso interessa l’intero territorio molisano e comprende anche una criticità legata al moto ondoso lungo la fascia costiera. Per la giornata di martedì è stata inoltre prevista un’allerta gialla per rischio idrogeologico su tutta la regione. Tra gli scenari di rischio segnalati figurano possibili allagamenti, frane, caduta di alberi e conseguenti disagi alla circolazione stradale. Una situazione che richiede particolare attenzione soprattutto nelle aree maggiormente esposte alle precipitazioni e alle raffiche di vento.

A Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso, il sindaco Simona Contucci ha già adottato un provvedimento precauzionale, disponendo per oggi la chiusura di 2 strutture dedicate all’infanzia: un asilo nido e un micronido.

Mare agitato, stop ai collegamenti con le Tremiti

Il peggioramento delle condizioni meteorologiche sta producendo ripercussioni anche sui collegamenti marittimi. Sono stati infatti sospesi i collegamenti tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti, in provincia di Foggia. Vento sostenuto e mare agitato stanno rendendo difficili le condizioni di navigazione nel tratto di Adriatico che separa la costa molisana dall’arcipelago pugliese. La sospensione si inserisce nel quadro dell’ondata di maltempo che sta interessando la regione e che coinvolge anche il litorale. La ripresa delle corse dipenderà dall’evoluzione delle condizioni meteomarine e dalle successive valutazioni sulla sicurezza della navigazione.

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