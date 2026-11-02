Maltempo Molise, fulmine colpisce una casa a Petacciato: due anziani in ospedale

Durante l’ondata di maltempo con temporali violenti e pioggia intensa che sta interessando il Molise, un fulmine ha colpito un’abitazione a Petacciato, in provincia di Campobasso, provocando un principio d’incendio e rendendo necessario il soccorso di due anziani di 80 e 89 anni. È accaduto poco prima di mezzogiorno in via dei Trangioli. La scarica ha gravemente danneggiato l’impianto elettrico e il fumo ha invaso i locali. Per mettere in salvo i due residenti, è stato utilizzato un cestello elevatore messo a disposizione dal Comune. Gli anziani sono stati affidati ai sanitari del 118 e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli, il sindaco Antonio Di Pardo e i tecnici dell’Enel.

L’abitazione, rimasta senza corrente elettrica, ha riportato danni ingenti ed è stata dichiarata parzialmente inagibile. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza. Appena tre settimane fa, il 12 ottobre, un altro fulmine aveva provocato numerosi guasti agli elettrodomestici e agli impianti elettrici di diverse abitazioni di Petacciato.

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