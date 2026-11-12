Maltempo Molise, il vento abbatte un albero sulla provinciale 120: forti temporali e raffiche di burrasca in arrivo

Il maltempo colpisce il Molise, dove le forti raffiche di vento hanno già provocato la caduta di un albero sulla strada provinciale 120, nel territorio di Ferrazzano, lungo il collegamento con Mirabello Sannitico, in provincia di Campobasso. Un episodio che evidenzia gli effetti delle intense raffiche che stanno interessando la regione, mentre le condizioni meteorologiche sono destinate a rimanere perturbate anche nella giornata di domani, venerdì 13 novembre. La Protezione civile regionale ha infatti diramato un’allerta meteo gialla per l’arrivo di una fase caratterizzata da piogge diffuse, temporali anche di forte intensità, venti di burrasca e mareggiate. Le precipitazioni più abbondanti sono attese soprattutto nei settori occidentali del Molise, mentre il vento continuerà a rappresentare uno degli elementi più significativi del peggioramento.

Molise, albero abbattuto dal vento sulla provinciale 120 tra Ferrazzano e Mirabello Sannitico

Le forti raffiche di vento che stanno attraversando il territorio molisano hanno causato la caduta di un albero lungo la strada provinciale 120, nell’area di Ferrazzano. L’episodio si è verificato lungo l’arteria che collega il comune con Mirabello Sannitico, entrambi situati in provincia di Campobasso. La caduta dell’albero sulla carreggiata rappresenta una delle conseguenze concrete delle condizioni meteorologiche avverse che stanno interessando il territorio. L’episodio richiama l’attenzione sugli effetti delle raffiche particolarmente intense lungo la viabilità provinciale, soprattutto nei tratti esposti alla presenza di alberature.

Allerta meteo gialla in Molise venerdì 13 novembre: previste piogge diffuse e temporali intensi

Il quadro meteorologico per venerdì 13 novembre prevede un ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche sul Molise. La Protezione civile regionale ha disposto un’allerta gialla in considerazione delle precipitazioni attese e dei fenomeni temporaleschi che potranno interessare il territorio. Le piogge saranno diffuse e potranno assumere carattere temporalesco, con la possibilità di fenomeni localmente di forte intensità. Le condizioni di instabilità saranno accompagnate anche da frequente attività elettrica, elemento che contribuirà a caratterizzare la fase di maltempo prevista sulla regione. Le precipitazioni non saranno necessariamente distribuite con la stessa intensità su tutto il territorio. Secondo le previsioni, infatti, i maggiori accumuli di pioggia sono attesi nelle zone occidentali del Molise, dove i fenomeni potranno risultare localmente abbondanti.

Venti forti da sud-ovest e raffiche di burrasca sui settori costieri e appenninici

Oltre alle precipitazioni, un elemento centrale dell’allerta meteo in Molise sarà rappresentato dalla ventilazione. Per venerdì sono previsti venti forti sud-occidentali, con raffiche che potranno raggiungere intensità di burrasca soprattutto sui settori costieri e appenninici della regione. Le condizioni previste confermano dunque la persistenza di una fase meteorologica caratterizzata da una ventilazione particolarmente sostenuta, dopo le raffiche che hanno già determinato la caduta dell’albero sulla provinciale 120 nel territorio di Ferrazzano.

Maltempo sulla costa molisana: previste mareggiate lungo i litorali esposti

Il peggioramento delle condizioni atmosferiche interesserà anche il versante marittimo della regione. La Protezione civile segnala infatti la possibilità di mareggiate lungo le coste esposte, in associazione ai venti forti previsti per venerdì 13 novembre. La situazione meteorologica sarà quindi caratterizzata da fenomeni differenti a seconda delle aree: precipitazioni localmente abbondanti nei settori occidentali, raffiche di burrasca sulle zone costiere e appenniniche e condizioni marine perturbate lungo i tratti di litorale maggiormente esposti al vento. Il Molise si prepara così a una giornata di maltempo nella quale pioggia, temporali, attività elettrica e vento forte potranno manifestarsi contemporaneamente, secondo il quadro previsionale alla base dell’allerta gialla diramata dalla Protezione civile regionale.

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