Maltempo Molise, infiltrazioni d’acqua all’ospedale di Termoli: accertamenti in corso

Infiltrazioni di acqua piovana all’ospedale San Timoteo di Termoli, in provincia di Campobasso, dove è stato interessato il piano zero della struttura, compresi i locali della mensa, nel corso di un weekend segnato dal maltempo. L’Asrem, l’Azienda sanitaria regionale del Molise, ha disposto un intervento immediato dell’Ufficio tecnico, che ha effettuato i sopralluoghi e richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, intervenuti per verbalizzare la situazione. Sono in corso accertamenti per individuare le cause delle infiltrazioni, anche in relazione ai lavori attualmente eseguiti nell’ospedale da una ditta esterna per l’adeguamento sismico dell’ala. Nonostante i disagi, il servizio mensa è rimasto operativo grazie al supporto della struttura dell’ex ospedale Vietri di Larino, che ha garantito la distribuzione dei pasti.

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