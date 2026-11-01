Maltempo Molise, la prima nevicata della stagione imbianca Capracotta e Prato Gentile | FOTO

La prima neve della stagione, arrivata in anticipo rispetto al calendario, sta imbiancando Capracotta, nota località montana della provincia di Isernia in Molise. Il calo delle temperature in Molise, determinato dall’ingresso di aria fredda, sta favorendo fiocchi nelle zone più alte e sul pianoro di Prato Gentile, dove si trovano le piste per lo sci di fondo. A Capracotta, che si trova a 1.421 metri di altitudine, la temperatura si attesta attualmente a -0,1°C, con un calo di 4°C rispetto alla giornata di ieri. Le immagini delle webcam a corredo dell’articolo mostrano Prato Gentile imbiancata dalla neve, così come i tetti di Capracotta. Domani, lunedì 2 novembre, è atteso un peggioramento su tutta la regione. A Capracotta, sono previste precipitazioni abbondanti, con temperature tra 0 e +4°C e venti moderati da nord e nord-est.

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