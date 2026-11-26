Una notte di intensa paura nel Campobassano, dove violenti nubifragi hanno provocato allagamenti e richiesto l’intervento di diverse squadre dei vigili del fuoco. Le situazioni più critiche si sono registrate nei territori comunali di Bojano e Vinchiaturo, messi a dura prova dalle abbondanti precipitazioni. Per tutta la notte i soccorritori sono stati impegnati nelle operazioni di drenaggio e nella rimozione dell’acqua accumulatasi in scantinati, garage e terrazzi. Particolarmente delicata la situazione nella zona residenziale La Grande Quercia, a Vinchiaturo, dove una decina di residenti, spaventata dall’acqua che aveva invaso l’area, ha preferito lasciare le proprie abitazioni e trascorrere la notte all’interno delle proprie auto. L’emergenza è rientrata soltanto alle prime luci dell’alba, con l’allontanamento della forte perturbazione che ha interessato il territorio.

Le conseguenze del maltempo si sono fatte sentire anche al confine tra Molise e Campania. A causa delle intense precipitazioni è stata infatti disposta la chiusura al traffico della strada statale 87, nel territorio comunale di Morcone, in provincia di Benevento. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: Satelliti

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