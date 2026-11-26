Entrano nel vivo gli interventi per il ripristino della viabilità nelle aree della provincia di Campobasso colpite dall’ondata di maltempo dello scorso aprile. Sono stati avviati i lavori sulla strada provinciale 166, importante collegamento tra Santa Croce di Magliano e Bonefro, danneggiato da un significativo movimento franoso. L’opera rappresenta uno degli interventi programmati dalla Provincia per recuperare la funzionalità delle infrastrutture stradali compromesse dagli eventi meteorologici e garantire condizioni di maggiore sicurezza per la circolazione.

Frana sulla provinciale 166: investimento da 800mila euro

L’intervento sulla strada che collega Santa Croce di Magliano e Bonefro prevede un investimento complessivo di 800mila euro. Secondo il cronoprogramma, i lavori dovrebbero essere completati entro marzo 2027. A fare il punto sullo stato degli interventi è stato il presidente della Provincia di Campobasso, Giuseppe Puchetti, che ha illustrato anche gli sviluppi riguardanti le altre infrastrutture viarie interessate dal programma di ripristino.

Strada provinciale 40, individuata l’impresa per i lavori

Novità significative riguardano anche la strada provinciale 40, per la quale è stata individuata l’impresa che si occuperà dell’esecuzione dei lavori. L’investimento previsto ammonta a 1,5 milioni di euro. Parallelamente, sono già in corso gli interventi sulla strada tratturale che collega San Giuliano di Puglia alla zona industriale di Bonefro. Si tratta di opere che rientrano nel percorso di recupero e messa in sicurezza della rete viaria del territorio provinciale.

Maltempo in Molise, la Provincia punta sulla sicurezza delle infrastrutture

La strategia dell’amministrazione provinciale mira a superare la logica della semplice riapertura al traffico delle arterie danneggiate, privilegiando interventi strutturali capaci di rispondere alle criticità del territorio e alle sue fragilità. Un approccio sottolineato dallo stesso presidente della Provincia di Campobasso, Giuseppe Puchetti. “Il nostro obiettivo non è semplicemente riaprire le strade, ma restituire al territorio infrastrutture sicure, attraverso interventi strutturali che tengano conto delle caratteristiche e delle fragilità delle aree interessate”, ha dichiarato Puchetti. Il presidente ha inoltre ricordato come la Provincia abbia anticipato con risorse proprie alcune delle attività propedeutiche alla progettazione degli interventi, ancora prima dell’assegnazione dei fondi della Protezione civile, portando avanti le procedure necessarie alla realizzazione delle opere di ripristino.