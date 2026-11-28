Gli Stati Uniti fanno i conti con le conseguenze di una vasta e intensa perturbazione che ha attraversato gran parte del Paese durante le festività del Ringraziamento. Le piogge torrenziali che hanno interessato la costa orientale stanno gradualmente attenuandosi, ma il ritorno alla normalità procede lentamente dopo ore di maltempo estremo, allagamenti, alberi abbattuti e interruzioni della rete elettrica. Il bilancio dei blackout è stato particolarmente pesante: le utenze rimaste senza elettricità hanno superato quota 900mila nel momento più critico della perturbazione. Entro venerdì sera ora locale il numero era sceso a circa 360mila, grazie al lavoro delle squadre impegnate nel ripristino della corrente. Tra gli Stati maggiormente colpiti figurano Pennsylvania e Missouri.

Alluvioni e mareggiate: costa orientale sotto pressione

Tra New York e Virginia le precipitazioni abbondanti hanno provocato numerosi allagamenti e richiesto anche interventi di soccorso in acqua. In diverse località costiere sono rimasti elevati i livelli di attenzione per il rischio di nuove inondazioni durante l’alta marea, con allerte per le inondazioni costiere diramate dal New Jersey alla Virginia. A Virginia Beach, in Virginia, una parte del molo destinato alla pesca è crollata, determinando la chiusura di circa 4,8 km di spiaggia e del relativo lungomare. Danni e allagamenti anche in New Jersey, dove ad Avalon gli esercenti hanno lavorato per rimuovere l’acqua salata dai locali commerciali dopo alcune delle maree più significative mai registrate nella comunità costiera.

Neve e ghiaccio dal Midwest fino al Tennessee

La perturbazione non ha portato soltanto piogge intense. L’aria fredda ha favorito nevicate anche a latitudini insolitamente meridionali, con precipitazioni nevose che hanno raggiunto la Tennessee Valley. In alcune aree del Tennessee è stata diramata un’allerta per tempesta invernale, con accumuli previsti fino a circa 2,5 cm di neve. Più a Nord, piogge fredde hanno interessato la Ohio Valley e le aree meridionali dei Grandi Laghi, mentre il gelicidio ha raggiunto il Nord del New England. Situazione difficile anche in Missouri, dove il giorno precedente erano caduti fino a 38 cm di neve nella parte orientale dello Stato. A Wentzville, il tetto di un’arena del ghiaccio è crollato sotto il peso delle condizioni meteorologiche avverse.

California, mareggiate eccezionali e disagi ai trasporti

Problemi significativi anche lungo la costa pacifica. In California, maree eccezionalmente elevate hanno provocato allagamenti e reso necessarie evacuazioni in diverse aree, dalla contea di Humboldt, nel Nord dello Stato, fino alla contea di Ventura, nei pressi di Los Angeles. Le onde e le condizioni del mare hanno avuto ripercussioni anche sul trasporto ferroviario. Amtrak ha cancellato o ridotto oltre una decina di collegamenti del Pacific Surfliner tra San Diego e Los Angeles, ricorrendo in alcuni casi a servizi sostitutivi con autobus. Nel frattempo, lungo la costa dell’Oregon, un nuovo sistema perturbato ha riportato precipitazioni diffuse, mentre ulteriori nevicate sono attese sulla Catena delle Cascate.

Nuove nevicate sulle Montagne Rocciose, miglioramento graduale a Est

L’attenuazione della perturbazione sulla costa orientale rappresenta un primo segnale positivo, ma la situazione meteorologica rimane complessa su scala nazionale. Una nuova intensificazione dei flussi umidi legati a un fiume atmosferico sul Pacifico nord-occidentale si sta infatti dirigendo verso le Montagne Rocciose settentrionali. Il sistema potrebbe determinare nevicate abbondanti in alcune aree del Montana e del Wyoming, soprattutto sui rilievi e sui principali passi montani. Secondo il National Weather Service, le condizioni sono destinate a migliorare progressivamente su gran parte degli Stati Uniti orientali, anche se l’ampia struttura depressionaria impiegherà ancora tempo prima di perdere completamente intensità.