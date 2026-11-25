È una serata ad altissima tensione meteorologica quella di mercoledì 25 novembre nel basso Lazio, dove un’intensa perturbazione atlantica sta scaricando quantitativi d’acqua eccezionali a cavallo tra le province di Latina e Frosinone. A pochi minuti dalla mezzanotte la situazione appare decisamente critica su gran parte del territorio meridionale della regione, con allagamenti diffusi che stanno interessando sedi stradali, sottopassi, campagne e zone depresse sia nei centri urbani sia lungo le principali arterie di collegamento extraurbane. Le precipitazioni, iniziate già dalle prime ore della mattinata, non hanno mai concesso vere tregue, ma è stato soprattutto tra il pomeriggio e la serata che i rovesci si sono terribilmente intensificati, assumendo carattere di vero e proprio nubifragio persistente su diversi settori collinari e pedemontani. Nonostante la violenza dei fenomeni e gli accumuli pluviometrici impressionanti raggiunti in appena poche ore, al momento non si registrano gravi conseguenze sulla popolazione. Il bilancio sul fronte dell’incolumità pubblica resta dunque rassicurante, ma il livello di guardia rimane altissimo perché i terreni risultano ormai completamente saturi e la capacità di assorbimento del suolo è ridotta al minimo. L’acqua caduta copiosamente per tutta la giornata sta defluendo con sempre maggiore rapidità verso il reticolo idrografico minore e i corsi d’acqua principali, rendendo indispensabile un monitoraggio costante durante l’intero arco notturno.

Emergenza pioggia tra Latina e Frosinone: la cronaca di una serata critica

Il cuore pulsante di questa ondata di maltempo nel Lazio si è posizionato con precisione chirurgica sul settore meridionale della regione, intrappolato tra la fascia costiera tirrenica e i rilievi dell’Appennino e dell’Antiappennino laziale. I sistemi nuvolosi, alimentati da correnti umide e miti provenienti dal Mar Tirreno, continuano a rigenerarsi in prossimità dei Monti Ausoni, dei Monti Aurunci e dei Monti Lepini, sfruttando l’effetto stau orografico che amplifica drasticamente l’intensità delle precipitazioni sui versanti esposti ai venti meridionali. Questo meccanismo atmosferico spiega perché, a distanza di poche decine di chilometri, si registrino accumuli tanto differenti tra l’area metropolitana di Roma e il comprensorio compreso tra il Frusinate e il Pontino.

Lungo le strade provinciali e comunali del basso Lazio la circolazione risulta fortemente rallentata dalla scarsa visibilità, dai ristagni d’acqua e dal materiale detritico trasportato sulla carreggiata dai torrenti straripati ai margini delle scarpate. Numerose segnalazioni arrivano dai residenti delle frazioni di fondovalle e delle zone rurali, dove i canali di scolo faticano a smaltire la portata eccezionale generata dal diluvio serale. L’attenzione è massima anche sulle zone collinari, dove la saturazione prolungata dei pendii aumenta il rischio di piccoli smottamenti, caduta massi e cedimenti localizzati lungo la viabilità secondaria.

I dati pluviometrici record nel basso Lazio: oltre 130 millimetri tra Ausoni e Valle del Liri

A restituire la misura esatta della straordinarietà di questa serata di piogge torrenziali sono i numeri registrati dalle stazioni meteorologiche e dai pluviometri distribuiti sul territorio, che fotografano un evento di portata decisamente superiore alla media stagionale di fine novembre. Il picco assoluto dell’intera ondata di maltempo appartiene al Frusinate meridionale, dove si toccano addirittura 138mm a San Giovanni Incarico, un valore impressionante che da solo equivale a quasi tutta la pioggia che normalmente cade in un intero mese autunnale. Immediatamente alle spalle si collocano le stazioni posizionate lungo la dorsale tra Ciociaria e provincia di Latina, con 135mm a Vallecorsa e Lenola, a testimonianza di un vero e proprio muro d’acqua stazionario sulle aree interne degli Ausoni.

La persistenza del diluvio nella stessa area è confermata da un secondo rilevamento che segna 129mm a Lenola, ribadendo come il comprensorio collinare tra il Pontino e la Valle del Liri sia uno dei quadranti più colpiti in assoluto. Numeri a tre cifre arrivano anche da diversi altri comuni della fascia meridionale e pedemontana: si registrano infatti 120mm a Pico e ben 116mm a Sant’Apollinare, località sottoposte da ore a rovesci continui e battenti. La soglia critica dei cento millimetri viene superata con decisione anche sui settori montani al confine con il Molise e sui Lepini occidentali, con 105mm a San Biagio Saracinisco e a Supino, mentre lungo l’asta fluviale e la fascia collinare della Valle del Liri si sfiora la tripla cifra con 94mm a Melfa a Roccasecca.

Piogge torrenziali dalla costa all’entroterra: tutti gli altri accumuli in provincia di Latina e Frosinone

Scendendo sotto la soglia dei novanta millimetri, la mappa pluviometrica continua a evidenziare un’estensione impressionante del maltempo tra Latina e Frosinone, senza risparmiare né le aree montane interne né la fascia litoranea. Sul versante meridionale dei Monti Aurunci e verso il confine campano si misurano 78mm a Spigno Saturnia, 74mm a Colle San Magno e 69mm a Santi Cosma e Damiano, zone dove il deflusso delle acque dai rilievi verso la pianura richiede una vigilanza costante. Un secondo pluviometro presente sul territorio lepinino segna inoltre 65mm a Supino, confermando la notevole variabilità microclimatica tipica dei sistemi precipitativi intensi, seguito molto da vicino dai 63mm a Osteria di Castro e dai 60mm ad Esperia.

Anche il capoluogo ciociaro e la fascia costiera pontina sono pienamente coinvolti in questo peggioramento autunnale di rara insistenza. Si rilevano infatti 57mm a Frosinone, 56mm a Castellonorato sulle colline di Formia e 54mm a Sabaudia, dato particolarmente significativo per una località di pianura costiera dell’Agro Pontino dove lo smaltimento delle acque meteoriche può risultare più lento in presenza di mare mosso e vento dai quadranti meridionali. Nell’entroterra frusinate e lungo l’asse verso il Cassinate e la Valle di Comino i pluviometri continuano a salire costantemente con 51mm a Cervaro, 50mm a Settefrati e 45mm a Ceccano. Il quadro degli accumuli più rilevanti si completa con i 44mm a Carpineto Romano, Fontana Liri Superiore e a Liri a Pontecorvo, fino ad arrivare ai 39mm a Gaeta, dove la pioggia battente accompagna un clima decisamente più mite rispetto all’entroterra.

Temperature miti nonostante il nubifragio: il quadro termico a pochi minuti dalla mezzanotte

Uno degli aspetti meteorologicamente più interessanti di questa serata di mercoledì 25 novembre riguarda il profilo termico. Nonostante l’intensità delle precipitazioni e l’orario ormai prossimo alla mezzanotte, le temperature si mantengono su valori tipicamente autunnali, freschi ma non rigidi, ben lontani dal freddo invernale. Questo dettaglio non è affatto casuale: la massa d’aria che sta alimentando il fronte perturbato proviene da settori marittimi relativamente miti, capaci di trasportare enormi quantità di vapore acqueo verso la terraferma. Un’atmosfera più calda trattiene infatti più umidità e fornisce maggiore energia potenziale ai corpi nuvolosi, favorendo accumuli pluviometrici così ingenti anche in assenza di forti contrasti freddi in quota.

Osservando nel dettaglio le rilevazioni termiche della tarda serata, a pochi minuti dalla mezzanotte si registrano +13°C a Frosinone, mentre spostandosi verso la pianura pontina e il litorale la colonnina di mercurio sale sensibilmente. Si toccano infatti +14°C nella zona di Latina e ancora +14°C sulla costa a Terracina, ma il dato diventa ancora più sorprendente lungo il litorale meridionale, dove si sale addirittura a +15°C a Sabaudia e fino a +17°C a Gaeta nonostante le piogge persistenti. Come prevedibile, il clima risulta più fresco nelle zone interne e a ridosso dei massicci appenninici, dove si registrano +12°C a Sora e valori che oscillano costantemente tra i +12°C e i +13°C lungo tutta la direttrice che va da Ceccano fino a Cervaro, procedendo verso il confine con la Campania.

Maltempo anche a Roma, ai Castelli Romani e nelle regioni confinanti

Sebbene l’epicentro delle criticità idrogeologiche e degli allagamenti sia concentrato tra le province di Latina e Frosinone, la perturbazione abbraccia un’area molto più vasta del Centro-Sud italiano. Nella serata di mercoledì sta piovendo a dirotto anche nella vicina Campania, così come nelle zone interne dell’Abruzzo e del Molise, dove l’orografia appenninica esalta l’azione delle correnti umide meridionali generando precipitazioni abbondanti e prolungate. La continuità geografica di questi fenomeni lungo la dorsale centro-meridionale impone attenzione anche ai bacini idrografici interregionali, che raccolgono l’apporto idrico proveniente da più versanti montuosi contemporaneamente.

Scenario sensibilmente diverso, seppur comunque perturbato, nella Capitale e nell’hinterland provinciale. Piove infatti anche a Roma e sui Castelli Romani, ma in queste aree le precipitazioni risultano decisamente meno intense rispetto al diluvio che sta flagella il basso Lazio. Nel territorio capitolino sono caduti finora circa una decina di millimetri di pioggia, con una temperatura molto mite di +15°C a ridosso della mezzanotte. Una differenza pluviometrica netta che conferma come la fascia di convergenza più attiva della perturbazione stia insistendo con particolare accanimento proprio sul Lazio meridionale, lasciando Roma e i comuni castellani ai margini dei nuclei precipitativi più violenti.

Protezione Civile in allerta per la notte e norme di autoprotezione per i cittadini

Proprio alla luce della persistenza delle piogge e dei quantitativi già accumulati al suolo, la Protezione Civile è pienamente mobilitata su tutto il territorio del basso Lazio per seguire minuto per minuto l’evoluzione della situazione di maltempo e prevenire eventuali criticità nel corso della notte. Squadre di volontari, tecnici comunali e sale operative stanno presidiando i punti storicamente più vulnerabili della rete viaria e del reticolo idrografico, pronti a intervenire in caso di allagamenti improvvisi di sottopassi, ostruzioni di tombini e caditoie o innalzamenti repentini dei livelli idrometrici di fiumi e fossi secondari.

In una fase così delicata, la collaborazione attiva dei cittadini rappresenta uno strumento fondamentale per evitare situazioni di pericolo. Nelle ore notturne e nelle prime ore del mattino è fortemente raccomandato limitare gli spostamenti non strettamente necessari, soprattutto lungo le strade che costeggiano corsi d’acqua, torrenti e versanti collinari soggetti a smottamenti. Chi si trova alla guida deve evitare tassativamente di impegnare sottopassi allagati o tratti stradali invasi dall’acqua, poiché anche pochi centimetri di corrente possono compromettere la stabilità di un veicolo. Allo stesso modo, è consigliabile non sostare in locali seminterrati, garage o piani bassi esposti al rischio di allagamento e mantenersi costantemente aggiornati attraverso i canali ufficiali delle amministrazioni locali e della Protezione Civile.

Previsioni meteo per giovedì 26 novembre: quando smetterà di piovere nel basso Lazio

La domanda che migliaia di residenti tra Latina e Frosinone si pongono in queste ore riguarda la durata di questa intensa fase perturbata. Le proiezioni meteorologiche indicano purtroppo che l’emergenza non è ancora conclusa: il maltempo continuerà infatti a interessare il basso Lazio per tutta la notte e per tutta la mattinata di domani, giovedì 26 novembre. La prima parte della giornata di giovedì 26 novembre si preannuncia dunque ancora grigia, molto piovosa e delicata sul piano idrogeologico, con nuove precipitazioni che andranno a sommarsi ai già altissimi accumuli registrati nella giornata di mercoledì. Proprio per questo motivo la fascia oraria compresa tra la mezzanotte e il mezzogiorno di giovedì sarà la più critica per la tenuta di fiumi, fossi e versanti collinari.

La svolta attesa dai cittadini e dagli operatori della Protezione Civile arriverà soltanto nella seconda parte della giornata. Nel pomeriggio-sera di giovedì 26 novembre la situazione meteorologica migliorerà finalmente in modo progressivo, grazie allo spostamento verso levante del nucleo più attivo della perturbazione. Non si tratterà ancora di un ritorno immediato al cielo sereno, poiché il quadro atmosferico resterà caratterizzato da molte nubi e dalla possibilità di qualche piovasco residuo e sparso, ma l’attenuazione decisa dell’intensità delle piogge permetterà finalmente ai terreni di iniziare a drenare l’acqua in eccesso e ai corsi d’acqua di avviare un graduale rientro verso livelli più gestibili, chiudendo una delle fasi piovose più intense di questo finale di novembre nel Lazio meridionale.

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