Maltempo nel Ragusano, notte di lavoro per i Vigili del Fuoco: alberi caduti e danni alle auto

Notte di intenso lavoro per i vigili del fuoco nella provincia di Ragusa, investita da un’ondata di maltempo accompagnata da forti raffiche di vento. Decine le richieste di intervento giunte alla sala operativa per fronteggiare le numerose situazioni di pericolo e i danni provocati dalle condizioni meteorologiche avverse. Tra le principali criticità segnalate, alberi sradicati, cartelloni pubblicitari divelti e finiti sulle carreggiate e cornicioni pericolanti, con conseguenti rischi per la circolazione e la sicurezza dei cittadini.

Particolarmente impegnativo l’intervento effettuato durante la notte in via Schifani, a Ragusa, dove un albero, spezzatosi a causa del forte vento, è precipitato su un’automobile in sosta. Per rimuovere il tronco è stato necessario l’impiego dell’autogrù dei vigili del fuoco. La vettura ha riportato gravi danni. Fortunatamente, non si registrano feriti. Le squadre di soccorso sono rimaste impegnate per tutta la notte per mettere in sicurezza le aree interessate e rispondere alle numerose segnalazioni provenienti dal territorio ibleo.

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