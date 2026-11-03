Maltempo nel Salento, il vento devasta Frigole: crolli, alberi sradicati e strade danneggiate | FOTO

Notte di intenso lavoro per fronteggiare i danni provocati dal forte vento che si è abbattuto sul Salento, colpendo in particolare Frigole, marina di Lecce. La zona del Lido Smeraldo e le aree circostanti sono state interessate da pesanti conseguenze: muri crollati, alberi sradicati e diverse situazioni di pericolo che hanno richiesto interventi urgenti per la messa in sicurezza del territorio. Gli operatori di Lupiae Servizi sono rimasti al lavoro per tutta la notte, impegnati nella rimozione degli ostacoli e degli alberi abbattuti dalle raffiche, con l’obiettivo di ripristinare condizioni di sicurezza lungo le strade e nelle zone abitate.

Il maltempo ha provocato danni anche nel capoluogo salentino. In via Giovanni Rizzo, all’altezza dell’incrocio nei pressi dell’ospedale, si è registrato il crollo di alcuni alberi, con conseguenti criticità per la viabilità. Situazione difficile anche a Trepuzzi, nella parte settentrionale della provincia di Lecce, dove in via Elia si è aperta una voragine nell’asfalto, rendendo necessario un intervento per mettere in sicurezza l’area. Intanto prosegue la ricognizione dei danni, mentre la pioggia continua a interessare il territorio e resta alta l’attenzione per il possibile arrivo di nuove ondate di maltempo nel corso della giornata. Il bilancio complessivo del violento fenomeno atmosferico è ancora in fase di aggiornamento.

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