Maltempo nel Salento, violenti temporali e disagi a Lecce e provincia

Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta su Lecce e provincia fin dalle prime ore del mattino, portando piogge intense, temporali e improvvisi nubifragi. La fase perturbata, secondo le previsioni, è destinata a proseguire per l’intera giornata, con il rischio di nuove precipitazioni particolarmente intense. La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo arancione valida per tutta la giornata, segnalando condizioni di potenziale criticità legate soprattutto ai fenomeni temporaleschi e agli accumuli di pioggia.

L’intensità delle precipitazioni sta già provocando disagi sul territorio. Numerose le richieste di intervento arrivate al centralino del Comando provinciale dei vigili del fuoco, impegnato a fronteggiare le criticità segnalate durante le ore più intense del maltempo. La situazione ha spinto le amministrazioni locali ad adottare misure preventive per tutelare la sicurezza dei cittadini, soprattutto in considerazione del peggioramento previsto nel corso della giornata.

A Lecce, il sindaco Adriana Poli Bortone ha firmato un’ordinanza che dispone la chiusura di tutte le scuole cittadine per la giornata odierna. Il provvedimento riguarda anche altri spazi e attività pubbliche: resteranno chiusi i parchi cittadini e il campo sportivo, mentre sono stati sospesi i mercati di via Bari e piazza Libertini. Chiusure degli istituti scolastici sono state disposte, in maniera differenziata, anche in diversi altri comuni della provincia.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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