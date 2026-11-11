Maltempo nell’Area Grecanica, Iiriti: “lo stato di emergenza non basta, servono risorse concrete”

La Regione Calabria chiede la dichiarazione dello stato di emergenza per l’Area Grecanica, duramente colpita dagli eccezionali eventi meteorologici che, tra il 9 e l’11 ottobre, hanno provocato danni ingenti in numerosi centri della fascia grecanica della Città Metropolitana di Reggio Calabria. La Giunta regionale, su proposta del presidente Roberto Occhiuto, ha approvato il provvedimento che punta a dare una prima risposta alle conseguenze delle intense precipitazioni e delle forti raffiche di vento che hanno compromesso strade, infrastrutture, edifici pubblici, abitazioni e attività produttive. Un’emergenza che presenta già un conto particolarmente pesante: le prime stime indicano almeno 20 milioni di euro necessari per il ripristino delle infrastrutture e delle opere pubbliche danneggiate, ai quali si aggiungono oltre 3,5 milioni di euro anticipati dai Comuni per gli interventi di somma urgenza. Una quantificazione ancora parziale, alla quale dovranno essere aggiunti i danni subiti da famiglie, imprese e attività produttive. Sul provvedimento interviene il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Daniela Iiriti, che sottolinea l’importanza della decisione della Giunta e ribadisce la necessità di accompagnare la richiesta dello stato di emergenza con ulteriori iniziative, anche a livello nazionale, per sostenere concretamente le comunità colpite.

Maltempo nell’Area Grecanica, sono 12 i Comuni interessati dalla richiesta dello stato di emergenza

La decisione della Giunta regionale riguarda dodici Comuni della fascia grecanica reggina: Africo, Bagaladi, Bova, Condofuri, Melito Porto Salvo, Montebello Jonico, Motta San Giovanni, Palizzi, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo e Staiti. Si tratta di territori nei quali gli eventi meteorologici verificatisi tra il 9 e l’11 ottobre hanno determinato criticità diffuse, interessando sia le infrastrutture pubbliche sia il patrimonio privato. Le precipitazioni particolarmente intense e le forti raffiche di vento hanno provocato danni alla viabilità e ai collegamenti, alle opere infrastrutturali, agli immobili pubblici e alle abitazioni, con conseguenze anche per il tessuto economico e produttivo locale. La richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza rappresenta il primo passaggio istituzionale individuato dalla Regione per affrontare una situazione che richiede risorse adeguate e interventi urgenti, a partire dal ripristino delle condizioni di sicurezza e funzionalità delle infrastrutture danneggiate.

Daniela Iiriti: “la richiesta dello stato di emergenza è una prima risposta concreta”

Il consigliere regionale Daniela Iiriti evidenzia il confronto avviato con il presidente Roberto Occhiuto immediatamente dopo gli eventi calamitosi, attraverso un’attività di aggiornamento sulle criticità riscontrate nei diversi territori e sulle necessità segnalate dalle amministrazioni comunali. “Sin dalle prime ore successive al maltempo, ho mantenuto un confronto costante con il presidente Roberto Occhiuto, aggiornandolo sulle criticità emerse e sulle necessità rappresentate dagli amministratori locali e dalle comunità. La richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza va nella direzione di dare una prima risposta concreta a un territorio che necessita di interventi urgenti e risorse adeguate”, afferma Iiriti. La posizione espressa dal consigliere regionale pone al centro la necessità di trasformare il percorso istituzionale avviato dalla Giunta in misure capaci di rispondere ai problemi che interessano i centri della fascia grecanica, con particolare attenzione alle esigenze rappresentate dai sindaci e dalle comunità locali.

Danni per almeno 20 milioni di euro, i Comuni hanno già anticipato oltre 3,5 milioni

Uno degli aspetti più rilevanti dell’emergenza riguarda l’entità delle risorse economiche necessarie per affrontare le conseguenze del maltempo. Secondo le prime valutazioni, il fabbisogno per il ripristino delle infrastrutture e delle opere pubbliche danneggiate ammonta ad almeno 20 milioni di euro. A questa cifra si aggiungono oltre 3,5 milioni di euro già anticipati dalle amministrazioni comunali per fronteggiare le situazioni più urgenti attraverso interventi di somma urgenza. Si tratta di spese sostenute dai Comuni per rispondere alle necessità immediate determinate dagli eventi meteorologici. Il quadro economico dei danni non è ancora definitivo. Rimane infatti da completare la quantificazione delle conseguenze subite dalle famiglie, dalle imprese e dalle attività produttive, che andranno ad aggiungersi alle stime relative alle infrastrutture e agli interventi già effettuati dagli enti locali. La dimensione economica dell’emergenza rende quindi centrale la questione delle risorse da destinare al territorio, sia per sostenere le amministrazioni che hanno già affrontato spese ingenti sia per consentire la realizzazione delle opere di ripristino ancora necessarie.

Emergenza nell’Area Grecanica, Iiriti chiede un confronto in Consiglio regionale

Accanto alla decisione della Giunta, Daniela Iiriti ha annunciato un’ulteriore iniziativa istituzionale. Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia ha infatti formalizzato la richiesta di inserire un apposito punto all’ordine del giorno del Consiglio regionale della Calabria, con l’obiettivo di affrontare in maniera specifica la situazione dell’Area Grecanica e individuare ulteriori strumenti di sostegno per le comunità interessate. L’intenzione è quella di non limitare l’azione istituzionale alla richiesta dello stato di emergenza, ma di estendere il confronto alle misure necessarie per accompagnare il territorio nella fase del ripristino e della ricostruzione. “Ho ritenuto necessario portare la questione direttamente in Consiglio regionale, perché la risposta all’emergenza non può esaurirsi con la dichiarazione dello stato di emergenza. Questo provvedimento rappresenta un passaggio fondamentale, ma è necessario affiancargli ulteriori forme di supporto, anche a livello nazionale, per garantire ai territori le risorse necessarie ad affrontare la fase della ricostruzione e del ripristino. Occorre sostenere i Comuni che hanno già affrontato spese ingenti per fronteggiare le prime necessità, accelerare il ripristino della viabilità e delle infrastrutture e dare risposte concrete ai cittadini e agli imprenditori che hanno subito danni. Gli interventi dovranno riguardare prioritariamente il ripristino delle strade e dei collegamenti, la messa in sicurezza del territorio e delle infrastrutture idrauliche, gli interventi sugli edifici pubblici e il sostegno alle famiglie e alle attività economiche danneggiate. Sarà inoltre fondamentale assicurare ai Comuni il supporto necessario per far fronte agli interventi urgenti già realizzati e a quelli ancora da programmare. L’Area Grecanica è un territorio che non può permettersi di rimanere isolato o di vedere compromesse le proprie prospettive di sviluppo a causa degli eventi calamitosi. Continuerò a seguire personalmente l’evolversi della situazione, mantenendo un confronto costante con i sindaci, i cittadini e la Presidenza della Regione, affinché le esigenze delle comunità trovino risposte concrete. La vicinanza ai territori si traduce nella presenza, nell’ascolto e, soprattutto, nella capacità di mettere in campo atti, risorse e interventi efficaci”.

Strade, infrastrutture idrauliche e sostegno alle attività economiche: le priorità per la ricostruzione

Le dichiarazioni di Iiriti individuano alcune delle principali direttrici sulle quali concentrare gli interventi per il territorio grecanico. La prima riguarda il ripristino della viabilità e dei collegamenti, considerato essenziale per evitare che le conseguenze degli eventi meteorologici determinino ulteriori difficoltà per le comunità interessate. Un altro ambito prioritario è rappresentato dalla messa in sicurezza del territorio e delle infrastrutture idrauliche, insieme agli interventi necessari per recuperare gli edifici pubblici danneggiati. Altrettanto importante è il sostegno economico alle famiglie e alle attività produttive che hanno subito danni, mentre per gli enti locali si pone il problema di disporre delle risorse necessarie sia per far fronte alle spese già sostenute sia per programmare gli interventi ancora da realizzare. È su questi aspetti che il consigliere regionale chiede di mantenere alta l’attenzione istituzionale, coinvolgendo anche il livello nazionale. L’obiettivo indicato è quello di tutelare non soltanto la sicurezza e la funzionalità delle infrastrutture, ma anche le prospettive di sviluppo dell’Area Grecanica, evitando che le conseguenze del maltempo compromettano ulteriormente la situazione dei territori colpiti. La richiesta di un confronto specifico in Consiglio regionale si inserisce in questo percorso, con la volontà di individuare ulteriori iniziative e mantenere aperto il dialogo tra la Presidenza della Regione, gli amministratori locali e le comunità interessate dalla ricostruzione.