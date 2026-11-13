Maltempo, neve in Trentino Alto Adige: primi passi di montagna chiusi | FOTO

L’inverno bussa alle porte in Trentino Alto Adige. Nella notte ha nevicato e sui rilievi, mediamente a 2.000 metri, il paesaggio è imbiancato. In calo anche le temperature, soprattutto nelle località di montagna. A 3.000 metri, soprattutto sulle montagne di confine, la colonnina di mercurio è scesa a -10°C. Sulle strade di montagna e per transitare sui passi dolomitici è necessaria l’attrezzatura invernale. Vige la chiusura invernale per i passi Stelvio, Rombo e Stalle. Intanto, a due settimane dall’apertura della stagione sciistica, gli operatori turistici e impiantisti sperano in nevicate più consistenti e di un nuovo calo delle temperature per eventualmente produrre neve artificiale.

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