Una rapida perturbazione atlantica sta portando nevicate in Trentino Alto Adige. In Alto Adige, nevica in molte località, anche al Brennero. “Ora è arrivata la depressione annunciata e sulle Dolomiti ci sono nevicate più intense anche nelle valli più alte. Zone principali: Val Gardena, Val Badia, Alta Pusteria”, riferisce il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. “Il limite della neve è tra i 1.000 e i 1.400 metri, a seconda dell’intensità. Nelle Dolomiti, dove oggi nevica più intensamente con la prima vera irruzione invernale fino alle valli più alte, il limite è più basso. Qui continuerà a nevicare fino al pomeriggio, poi due giorni di pausa e domenica prossime nevicate”, conclude Peterlin. Per il momento non si segnalano particolari problemi sulle strade, anche se la Centrale Viabilità invita gli automobilisti a prestare attenzione alle carreggiate parzialmente innevate e scivolose e a guidare solo con l’attrezzatura invernale.

Alla vigilia delle prime aperture degli impianti di risalita, in Trentino nevica oltre i 1.500 metri a Madonna di Campiglio, nelle valli di Fiemme e Fassa e su gran parte dell’arco dolomitico, partendo dal Passo San Pellegrino. La perturbazione, secondo le previsioni, dovrebbe esaurirsi nel primo pomeriggio di oggi. Venerdì 20 e sabato 21 novembre, temperature nella media e tempo soleggiato, mentre domenica 22 è atteso un nuovo peggioramento, con possibili nevicate attorno ai 900-1.000 metri, con accumuli che in Trentino potrebbero superare i 10cm.

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