Maltempo, nuovo “episodio mediterraneo” in Francia: allerta in Corsica per 300 mm di pioggia

La Francia meridionale è alle prese con una nuova e intensa ondata di maltempo. Nella mattinata di oggi, giovedì 5 novembre, l’attenzione è concentrata soprattutto sulla Corsica, dove Météo-France ha diramato l’allerta arancione per piogge e rischio di inondazioni, il 3° livello su una scala di 4. L’episodio mediterraneo sta interessando anche il versante continentale del Sud e del Sud-Est francese, con precipitazioni diffuse e localmente molto intense. La situazione più delicata riguarda la fascia costiera che si estende dall’Hérault al Var, dove sono attesi accumuli pluviometrici significativi.

Che cos’è un episodio mediterraneo e perché è così pericoloso

L’episodio mediterraneo (épisode méditerranéen) è un fenomeno meteorologico estremo che si verifica tipicamente durante l’autunno nell’Europa sudoccidentale, interessando in particolare il Sud della Francia. È caratterizzato da piogge torrenziali, temporali violenti e possibili alluvioni lampo. La sua pericolosità deriva dalla capacità di concentrare enormi quantità di precipitazioni in un intervallo di tempo relativamente breve e su aree geografiche circoscritte. Quando i sistemi perturbati insistono a lungo sulla stessa zona, il terreno può saturarsi rapidamente e i corsi d’acqua possono ingrossarsi nel giro di poche ore, aumentando sensibilmente il rischio di allagamenti ed esondazioni. È proprio questo scenario a preoccupare in queste ore il Sud della Francia e soprattutto la Corsica, dove sono previsti accumuli pluviometrici eccezionali, localmente superiori ai 300 mm.

Fino a 300 mm di pioggia: le zone più a rischio

Secondo le previsioni di Météo-France, le precipitazioni sono destinate a intensificarsi ulteriormente, con fenomeni persistenti per tutta la giornata di oggi. I quantitativi previsti sono particolarmente elevati: su diverse aree potrebbero cadere 150-200 mm di pioggia, mentre sui rilievi della Corsica gli accumuli potrebbero localmente superare i 300 mm. Si tratta di quantitativi eccezionali, capaci di provocare rapidi innalzamenti dei corsi d’acqua, allagamenti e criticità nelle zone più esposte. Tra i settori maggiormente interessati figurano la parte orientale dell’Hérault, il sud delle Bouches-du-Rhône e la costa orientale della Corsica. In alcune località, come Montpellier, le precipitazioni previste potrebbero equivalere alla quantità media di pioggia che normalmente cade nell’intero mese di novembre.

Corsica in allerta arancione: attenzione a piogge e inondazioni

La situazione più preoccupante riguarda i 2 dipartimenti della Corsica, entrambi inseriti in allerta arancione per rischio di piogge intense e inondazioni. Météo-France segnala una configurazione particolarmente perturbata sul Mediterraneo, soprattutto lungo il versante orientale dell’isola, dove sono previste precipitazioni persistenti e accumuli importanti.

L’attenzione resta alta anche alla luce di quanto accaduto alla fine di ottobre, quando violente precipitazioni avevano già colpito il Sud-Est della Francia e la Corsica. In quell’occasione 2 uomini erano morti, travolti dalle acque: uno nelle Bouches-du-Rhône e l’altro in Corsica, mentre si trovava alla guida della propria automobile. La Haute-Corse era stata persino collocata in allerta rossa.

Perché sta piovendo così tanto: la causa è una goccia fredda

All’origine di questa nuova fase di maltempo c’è una goccia fredda in quota sul Mediterraneo. Si tratta di una depressione isolata dalle principali correnti atmosferiche, caratterizzata da un’evoluzione particolarmente complessa e difficile da prevedere. Questa configurazione favorisce la formazione e la rigenerazione di sistemi perturbati, capaci di scaricare grandi quantità di pioggia sulle stesse aree per diverse ore consecutive. È proprio la persistenza delle precipitazioni, oltre alla loro intensità, a rendere l’episodio particolarmente insidioso.

Quando migliora il tempo in Francia? La svolta attesa da domani

Le previsioni indicano un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche a partire da venerdì 6 novembre. La fase più intensa del maltempo dovrebbe quindi attenuarsi, lasciando spazio a condizioni progressivamente più stabili. Per sabato è atteso un deciso ritorno del sole su gran parte delle aree interessate. La tregua, tuttavia, potrebbe non durare a lungo: nuove precipitazioni sono previste a partire da domenica, anche se, secondo le indicazioni attuali, dovrebbero risultare meno intense rispetto all’episodio mediterraneo in corso.