Maltempo, oltre 340 interventi dei Vigili del Fuoco da Nord a Sud: esondato il Metauro nel Pesarese | FOTO

Prosegue l’impegno dei Vigili del Fuoco per fronteggiare le criticità causate dal maltempo che ha interessato diverse regioni italiane. In Liguria sono stati effettuati oltre 80 interventi per allagamenti e danni d’acqua, con il dispositivo di soccorso rafforzato da due moduli operativi inviati alla Spezia dai comandi di Genova e Savona. In Toscana, tra le province di Massa Carrara, Lucca, Pistoia e Arezzo, sono stati portati a termine oltre 190 richieste di soccorso per ostacoli alla circolazione, prosciugamenti, frane e danni d’acqua. In Basilicata, il forte vento ha richiesto oltre 40 interventi, soprattutto per la messa in sicurezza di alberi pericolanti e la rimozione di ostacoli alla viabilità stradale.

Nelle Marche, in provincia di Pesaro e Urbino (foto a corredo dell’articolo), i Vigili del Fuoco sono intervenuti per le criticità provocate dall’esondazione del fiume Metauro. Dalle 23:30 di ieri, i pompieri sono impegnati a Piandimeleto, Mercatello sul Metauro, Sant’Angelo in Vado e Urbania. L’acqua ha invaso diversi garage e ha raggiunto in parte alcune abitazioni. A Urbania, una persona è rimasta bloccata in casa perché l’acqua impediva di aprire la porta d’ingresso: è stata tratta in salvo da una squadra dei Vigili del Fuoco. Il comando provinciale segnala inoltre pali e tralicci della rete elettrica caduti e diverse strade chiuse al traffico per frane e cedimenti parziali della carreggiata.

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