Maltempo, Oslo in tilt sotto la prima tempesta di neve dell’anno tra oltre mille autobus bloccati e voli cancellati a Gardermoen | FOTO e VIDEO

Immaginare che la capitale della Norvegia possa paralizzarsi quasi completamente di fronte a quindici centimetri di neve a metà novembre potrebbe sembrare un paradosso incomprensibile per chiunque associ il Paese scandinavo a una perfetta simbiosi con il grande freddo e invece è esattamente ciò che si è verificato giovedì dodici novembre nelle strade di Oslo durante un’offensiva invernale che ha trasformato il risveglio di centinaia di migliaia di pendolari in un percorso a ostacoli senza via d’uscita.

Il collasso dei trasporti pubblici e i numeri dell’emergenza nell’Østlandet

Fin dalle prime luci del mattino l’allerta gialla diramata dall’Istituto meteorologico norvegese per l’intera regione dell’Østlandet da Akershus e Vestfold fino al basso Buskerud e a Hamar si è tradotta in una fitta nevicata che ha scaricato fino a quindici centimetri di manto bianco in città e accumuli ancora superiori lungo la direttrice per Drøbak mandando rapidamente in collasso la rete gestita dall’azienda dei trasporti Ruter.

Già nel pieno dell’ora di punta mattutina oltre mille partenze di autobus avevano accumulato ritardi pesantissimi mentre alle nove e mezza risultavano completamente soppresse trentatré linee urbane pari a circa il sessantacinque per cento dell’intera rete di superficie lasciando nel caos interi quadranti densamente popolati come la vallata di Groruddalen dove la linea ventisei è rimasta ferma fino al pomeriggio insieme a decine di altri collegamenti cruciali tra cui le direttrici venticinque trentuno cinquantuno e sessanta.

L’effetto domino sulle colline della capitale tra gomme estive e incidenti

La ragione per cui una metropoli nordica tecnologicamente all’avanguardia soffre così duramente l’arrivo della prima neve stagionale risiede in una combinazione delicata di fattori climatici e topografici che si amplificano a vicenda lungo le ripide colline che circondano il fiordo di Oslo dove le temperature prossime allo zero trasformano i fiocchi in una patina bagnata e scivolosa proprio nelle ore di massima densità del traffico cittadino. Lungo queste arterie strette è bastato che diversi automobilisti usciti incautamente con gli pneumatici estivi perdessero aderenza in salita come denunciato dall’Ente nazionale delle strade per bloccare nel traffico gli stessi mezzi spazzaneve e spargisale innescando una serie di incidenti a catena che hanno paralizzato la viabilità ordinaria e di emergenza.

A Nydalen un lungo autobus snodato si è intraversato ostruendo l’intera carreggiata mentre in Uelands gate un altro mezzo pubblico ha perso il controllo finendo sul marciapiede e in Nordbergveien un autobus rimasto intrappolato nella neve fresca è arrivato persino a bloccare il passaggio di un’ambulanza impegnata in un intervento di soccorso in una giornata in cui nemmeno la metropolitana e i tram sono rimasti immuni dai disagi dovendo accumulare ritardi e saltare la fermata centrale di Dronningens gate.

Il nodo della flotta elettrica e la paralisi verso l’aeroporto di Gardermoen

Alle difficoltà legate alla conformazione urbana si aggiunge poi la delicata transizione ecologica che ha portato la capitale norvegese a sostituire i vecchi mezzi a gasolio con una moderna flotta di autobus elettrici molto più pesanti a causa dei pacchi batterie e quindi più esposti al rischio di pattinamento sulle pendenze ghiacciate nonostante i vertici di Ruter abbiano difeso l’affidabilità dei veicoli ricordando l’introduzione di nuovi sistemi elettronici antipattinamento il pre-riscaldamento delle vetture e i corsi di guida su ghiaccio sostenuti dagli autisti.

L’effetto domino si è esteso nel corso del pomeriggio e della sera anche a chi cercava di lasciare il Paese in aereo poiché la soppressione totale delle navette stradali Flybussen dirette all’aeroporto di Gardermoen e la cancellazione dei treni rapidi diretti Flytoget ridotti a una frequenza di venti minuti hanno reso un’impresa persino raggiungere il terminal dove la società di gestione Avinor ha dovuto cancellare tredici voli serali e ritardarne decine di altri per permettere alle squadre di terra di liberare incessantemente le piste dalla neve pesante e completare le lunghe procedure di sghiacciamento delle ali prima di ogni decollo.

Le polemiche sulla tenuta della città e il rapido rialzo delle temperature

Mentre i residenti più giovani hanno approfittato delle strade deserte per scendere lungo i pendii con gli slittini la dirigenza dell’azienda dei trasporti ha tentato di ridimensionare l’accaduto definendo i disagi del tutto prevedibili in occasione della prima nevicata dell’anno ma questa giustificazione ha sollevato un’ondata di indignazione guidata dal direttore del quotidiano cittadino Avisa Oslo Eirik Hoff Lysholm il quale ha giudicato inaccettabile che un’infrastruttura da oltre un milione di passeggeri al giorno si arrenda di fronte a una perturbazione autunnale annunciata da giorni.

Il giornalista ha ricordato con tagliente ironia come nel nord del Paese la squadra di calcio del Bodø/Glimt sia riuscita a sconfiggere il Manchester City sotto bufere artiche infinitamente più estreme di quella che ha messo in ginocchio la capitale proprio alla vigilia di un venerdì di sole con temperature fino a sei gradi sopra lo zero che scioglierà rapidamente il ghiaccio dalle strade senza però cancellare gli interrogativi sulla tenuta invernale della mobilità verde norvegese.

Oslo sotto una bellissima nevicata

Una bella nevicata imbianca Oslo