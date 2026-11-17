Dopo la pioggia del mattino il sole ha fatto salire le temperature nel sud-ovest, mentre nel nord-est è rimasta aria molto più fredda. Il vento da sud-ovest ha portato raffiche fino a 100 km/h sulle coste della Zelanda. Il 17 novembre si è rivelato una giornata autunnale particolarmente dinamica nei Paesi Bassi, segnata da un rapido cambiamento del tempo e da differenze termiche notevoli tra il sud-ovest e il nord-est del Paese. La giornata è iniziata con piogge diffuse, ma in seguito le schiarite hanno raggiunto soprattutto le regioni occidentali e meridionali, dove il sole e l’afflusso di aria più mite da sud-ovest hanno favorito un deciso aumento delle temperature.

La massima più elevata indicata dalla mappa del KNMI è stata di +15,5°C a Westdorpe, in Zelanda, raggiunta alle 12:40. Valori di +15,1°C sono stati registrati a Woensdrecht ed Eindhoven, mentre Rotterdam The Hague Airport si è fermato a +14,1°C. Si tratta di temperature insolitamente miti per metà novembre, anche se il dato di Westdorpe era già stato raggiunto il 17 novembre 2015, secondo le informazioni riportate.

All’estremo opposto, nel nord-est il termometro è rimasto molto più basso: a Eelde e Nieuw-Beerta la massima indicata è stata di appena +4,3°C, quasi dieci gradi in meno rispetto a Rotterdam e oltre undici gradi sotto il valore di Westdorpe. La carta delle temperature mostra il confine tra le due masse d’aria attraversare il Paese: mentre il sud-ovest era già entrato nel settore mite, il nord-est conservava condizioni più fredde. Nelle ore successive era atteso un ulteriore aumento anche in quest’area, con l’avanzata dell’aria più mite.

A rendere la giornata ancora più movimentata è stato il vento da sud-ovest, rinforzatosi con il passaggio della perturbazione e con il marcato contrasto tra le diverse masse d’aria. La raffica più intensa è stata misurata a Vlissingen, dove ha raggiunto 100 km/h; Rotterdam-Geulhaven ha registrato 87 km/h e Wilhelminadorp 85 km/h. Anche Hoek van Holland ha sfiorato gli 85 km/h, con una raffica di 83 km/h, mentre lungo la costa e nelle zone più esposte si sono osservate altre punte localmente elevate.

Secondo la definizione del KNMI, si parla di raffiche forti oltre i 75 km/h; una raffica, però, è un picco di breve durata e non va confusa con la velocità media del vento usata per definire una tempesta. Nel settore di Rotterdam le raffiche più intense erano già state registrate nel primo pomeriggio e, al momento dell’aggiornamento, la fase più ventosa sembrava ormai passata.

Pioggia al mattino, schiarite e aria mite nel sud-ovest, temperature ancora basse nel nord-est e raffiche tempestose lungo la costa hanno così composto un quadro molto vario in poche ore. Le mappe delle osservazioni delle 15 mostrano bene il carattere eccezionale della giornata: tra Westdorpe ed Eelde il divario termico ha superato gli undici gradi, mentre sulle coste della Zelanda il vento ha raggiunto la soglia dei 100 km/h.