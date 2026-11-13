Maltempo: passate le piene di Ombrone, Bisenzio e Serchio in Toscana, piene di Panaro, Reno e Santerno in pianura in Emilia Romagna | VIDEO

Mentre una nuova perturbazione interessa in queste ore l’Italia, soprattutto il Nord-Est e le aree centrali, con una graduale incremento dell’intensità delle piogge e isolati rovesci anche tra Sardegna, Campania e Calabria settentrionale, la Toscana può tirare un sospiro di sollievo dopo il passaggio dell’onda di piena, avvenuto senza particolari criticità. A preoccupare, però, sono le piogge previste per la giornata di oggi, che potrebbero determinare nuovi innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua. Nel frattempo, anche l’Emilia Romagna fa i conti con livelli elevate dei suoi corsi d’acqua, con numerosi fiumi che si trovano oltre la soglia arancione.

Maltempo Toscana, passate le piene di Ombrone, Bisenzio e Serchio

Sono transitate senza particolari criticità le ondate di piena dei fiumi Ombrone Pistoiese, del Bisenzio e del Serchio, comunica il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, attraverso un aggiornamento pubblicato sui social. Resta alta, tuttavia, l’attenzione sull’Arno. Al momento, i livelli del fiume risultano ancora all’interno dei valori di riferimento, ma nelle prossime ore potrebbero registrarsi nuovi innalzamenti. A determinare la possibile crescita dei livelli sono le intense precipitazioni che hanno interessato il territorio nelle ultime 48 ore e il conseguente transito delle ondate di piena dei corsi d’acqua affluenti. La situazione, secondo quanto riferito da Giani, non presenta al momento particolari criticità per i fiumi interessati dalle precedenti piene. Il monitoraggio prosegue comunque lungo l’asta dell’Arno, alla luce degli effetti che le precipitazioni e gli apporti degli affluenti potrebbero produrre nelle prossime ore.

Maltempo Emilia Romagna, piene di Panaro, Reno e Santerno in pianura

Sono riprese le precipitazioni tra Parmense, Reggiano e Modenese. A Pratospilla (PR) sono già caduti 56mm di pioggia dalla mezzanotte. Il dato impressionante, però, riguarda la quantità di pioggia in questi giorni segnati da piogge torrenziali di entità eccezionale e prolungata: in pochi giorni sono caduti ben 568mm di pioggia! Per quanto riguarda la situazione fiumi, nelle prime ore del mattino, le piene più importanti dei fiumi Panaro, Reno e Santerno hanno raggiunto la pianura. “Emilia Romagna Meteo” segnala che:

il fiume Santerno a San Bernardino di Lugo (RA) ha superato la soglia arancione a 11.42 metri, oltre la soglia arancione di 72cm, livello stabile.

(RA) ha superato la soglia arancione a 11.42 metri, oltre la soglia arancione di 72cm, livello stabile. Soglia arancione anche per il fiume Reno a Bonconvento (BO): 10,66 metri, oltre soglia arancione di 66cm, livello in calo.

(BO): 10,66 metri, oltre soglia arancione di 66cm, livello in calo. Soglia arancione superata dal fiume Reno a Sostegno Reno (BO): 27,10 metri, livello in aumento, oltre soglia arancione di 60cm.

(BO): 27,10 metri, livello in aumento, oltre soglia arancione di 60cm. Soglia arancione superata per il fiume Panaro a Navicello (MO): 9,45 metri, livello in aumento, oltre soglia arancione di 45cm.

(MO): 9,45 metri, livello in aumento, oltre soglia arancione di 45cm. Soglia arancione per il fiume Panaro a Bomporto (MO): 9,31 metri in aumento, soglia arancione superata di 11cm.

(MO): 9,31 metri in aumento, soglia arancione superata di 11cm. Ha raggiunto in questi minuti la soglia arancione il fiume Secchia a Ponte Bacchello (MO) con 9,80 metri, in aumento.

(MO) con 9,80 metri, in aumento. Superano la soglia gialla: il Santerno a Sant’Agata sul Santerno (in calo), l’Idice a S. Antonio (in calo), il Reno a Porretta Terme, Vergato e Casalecchio chiusa (in calo), il Panaro a Ponte Sant’Ambrogio (in lieve calo), il fiume Secchia a Ponte Alto (in leggero calo), il Secchia a Rubiera (stabile), il Secchia a Ponte Motta (in aumento), il fiume Panaro a Camposanto (in aumento), l’Enza a Sorbolo (in calo).

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