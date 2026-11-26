Le Alpi occidentali si presentano imbiancate dopo le fitte nevicate che negli ultimi giorni hanno colpito il Piemonte. In quota, si registrano oltre 40cm di neve fresca sopra i 2.000 metri, mentre si registra oltre un metro di neve a La Thuile, a circa 2200 metri di quota in Valle d’Aosta. Nella notte, la neve ha raggiunto anche l’Appennino alessandrino fino a quote di media montagna, con fiocchi localmente fin sotto i 1000 metri di quota. Accumuli più significativi si registrano tra le valli Curone e Borbera. Le zone alpine piemontesi hanno visto, dunque, la prima vera e diffusa nevicata stagionale. Ecco gli accumuli più rilevanti, come riportato dal Centro Meteorologico Piemontese: 36cm Rifugio Gastaldi (TO), 35cm Acceglio – Collet (CN), 35cm Argentera (CN), 34cm Colle della Lombarda (CN), 32cm Colle Bercia (TO), 32cm Valdieri (CN), 32cm Rifugio Mondovì (CN), 31cm Lago Agnel (TO), 31cm Bardonecchia – Pranudin (TO), 25cm Sestriere (TO), 20cm Colle Barant (TO). L’allontanamento verso est/sud-est della saccatura atlantica, responsabile del maltempo delle scorse ore, sta favorendo un progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.