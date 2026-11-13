Maltempo Piemonte: caduti fino a 70mm di pioggia sull’Appennino e 30cm di neve sulle Alpi

Nella giornata di ieri, giovedì 12 novembre, il passaggio di una perturbazione atlantica ha portato precipitazioni diffuse e localmente abbondanti sul Piemonte. Le zone colpite dai fenomeni più intensi sono state: Alpi meridionali, Appennino e pianure orientali al confine con la Lombardia. ​I quantitativi di pioggia più elevati si sono registrati sull’Appennino Alessandrino e sulle Alpi Marittime e Liguri, con accumuli diffusi di 30-50mm e punte fino a 70mm sui crinali di confine. Accumuli di 20-40mm si registrano anche sulle pianure centro-orientali, tra Alessandrino, Vercellese, Novarese e Astigiano. Altrove valori compresi tra 20 e 30mm.

​Le 10 località che hanno registrato i maggiori accumuli di pioggia della giornata di ieri in Piemonte, come riportato dal Centro Meteorologico Piemontese:

70,2mm a Fraconalto (AL)

a Fraconalto (AL) 66,2mm a Entracque (CN) – Diga del Chiotas

a Entracque (CN) – Diga del Chiotas 64,8mm a Vinadio (CN) – Colle della Lombarda

a Vinadio (CN) – Colle della Lombarda 61,3mm a Carrega Ligure (AL) – Piani di Carrega

a Carrega Ligure (AL) – Piani di Carrega 54,4mm a Briga Alta (CN) – Loc. Piaggia

a Briga Alta (CN) – Loc. Piaggia 54,4mm a Valdieri (CN)

a Valdieri (CN) 53,0mm a Roccaforte Ligure (AL)

a Roccaforte Ligure (AL) 51,6mm a Bosio (AL) – Capanne di Marcarolo

a Bosio (AL) – Capanne di Marcarolo 48,8mm a Limone Piemonte (CN) – Loc. Pancani

a Limone Piemonte (CN) – Loc. Pancani 47,8mm a Valenza (AL).

Neve

​Per quanto riguarda la neve, a causa delle intense precipitazioni in sfondamento dal versante francese, la quota ha subito una temporanea diminuzione sulle alte valli occidentali. I fiocchi si sono così spinti fin verso i 1600-1800 metri dalla Valle Stura di Demonte fino alle Valli di Lanzo. Gli accumuli consistenti di neve fresca si sono concentrati oltre i 2000-2300 metri tra Alpi Cozie, Graie e Pennine, come riportato dal Centro Meteorologico Piemontese:

30cm al Passo del Moro (VB) – 2868 metri

al Passo del Moro (VB) – 2868 metri 23cm al Rifugio Gastaldi di Balme (TO) – 2659 metri

al Rifugio Gastaldi di Balme (TO) – 2659 metri 20cm al Colle Bercia a Cesana Torinese (TO) – 2200 metri

al Colle Bercia a Cesana Torinese (TO) – 2200 metri 17cm alla Bocchetta delle Pisse ad Alagna Valsesia (VC) – 2396 metri

alla Bocchetta delle Pisse ad Alagna Valsesia (VC) – 2396 metri 16cm al Colle dell’Agnello a Pontechianale (CN) – 2744 metri

al Colle dell’Agnello a Pontechianale (CN) – 2744 metri 16cm al Rifugio Vaccarone a Giaglione (TO) – 2747 metri

al Rifugio Vaccarone a Giaglione (TO) – 2747 metri 15cm al Colle del Sommeiller a Bardonecchia (TO) – 3009 metri

al Colle del Sommeiller a Bardonecchia (TO) – 3009 metri circa 15cm di neve umida a Sestriere (TO) – 2035 metri

di neve umida a Sestriere (TO) – 2035 metri 11cm al Colle Barant a Bobbio Pellice (TO) – 2373 metri

al Colle Barant a Bobbio Pellice (TO) – 2373 metri 10cm al Lago dietro la Torre a Usseglio (TO) – 2366 metri.

​L’allontanamento della perturbazione porta un generale miglioramento su tutto il Piemonte per la giornata di oggi, venerdì 13 novembre, con ampie schiarite soprattutto nel pomeriggio. Tra sabato 14 e domenica 15, l’ingresso di aria fredda causerà un brusco calo termico, nuove precipitazioni a ridosso dei rilievi e fiocchi di neve fin verso i 1000-1300 metri sulle Alpi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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