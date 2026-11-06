Maltempo Piemonte, cielo grigio e montagne imbiancate: sulle Alpi oltre mezzo metro di neve | FOTO

Il Piemonte ha fatto i conti con una nuova fase di maltempo: una circolazione depressionaria tra Francia e Spagna ha portato, nelle ultime 48 ore, piogge diffuse e neve sui rilievi alpini, con gli accumuli più importanti nel Cuneese. Tra i dati pluviometrici spiccano i 74 mm di Pamparato-Valcasotto, i 71 mm di Viola e i 67 mm di Briga Alta-Piaggia. Sulle pianure, Carrù ha raggiunto 47 mm, Fossano e Morozzo 44 mm, mentre a Torino sono caduti 22 mm. Decisamente più contenute le precipitazioni sul resto della regione. Suggestivo lo scenario sulle montagne, dove la quota neve è oscillata mediamente tra 1.200 e 1.500 metri, con sconfinamenti fino a 800 metri in Val Vermenagna. Gli accumuli più consistenti hanno raggiunto 51 cm alla Diga del Chiotas, 49 cm al Rifugio Mondovì e 43 cm a Limone Pancani. Imbiancate anche le montagne torinesi, compreso Sestriere.

Per le prossime ore persisterà una spiccata variabilità, con cieli nuvolosi e possibilità di nuove piogge sparse tra pomeriggio e sera. La quota neve è prevista in rialzo. A corredo dell’articolo le immagini dalle webcam che documentano l’importante parentesi di maltempo autunnale che ha regalato alle Alpi piemontesi una significativa nevicata, portando un primo deciso assaggio d’inverno sulle montagne.

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