Maltempo Piemonte, deboli nevicate sulle Alpi del Cuneese: domani temperature sottozero in pianura all’alba

Questa mattina, sul Piemonte è arrivata una massa d’aria fredda da est che ha innescato un calo delle temperature. La quota neve è in progressivo calo fin verso i 1200 metri di quota nel Cuneese, dove sono in atto deboli nevicate. Tra Pinerolese e Cuneese, localmente si superano anche i 10 millimetri di pioggia, con un massimo di quasi 15mm in Valle Pesio, a sud-sudest di Cuneo. Nel frattempo, il flusso di Levante e Grecale sta favorendo ampi rasserenamenti sulle aree settentrionali ed orientali della regione, in graduale avanzamento verso ovest. Nella notte, arriverà un netto calo delle temperature con l’arrivo delle schiarite. Domani, lunedì 2 novembre, possibili minime fino a 0/-3°C in pianura all’alba, con i valori più bassi nei fondovalle più freddi.

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