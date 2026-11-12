Maltempo Piemonte, iniziato il peggioramento: piogge diffuse e neve in alta montagna

Il maltempo ha iniziato a colpire anche il Piemonte dalla notte, con piogge deboli o moderate diffuse che ora stanno interessando tutta la regione, mentre la quota neve si mantiene elevata e superiore ai 2.300/2.500 metri sulle Alpi. Responsabile del peggioramento è un minimo depressionario attualmente centrato sul Golfo del Leone, che sta favorendo l’afflusso di correnti cariche di umidità verso il Nord Italia. Gli accumuli pluviometrici hanno già superato i 10-15mm sul basso Alessandrino e sul Cuneese. Tra i dati principali finora: 19mm di pioggia sono caduti a Entracque (CN) – Diga del Chiotas, 16,6mm a Fraconalto (AL), 15,4mm a Vinadio (CN) – Colle della Lombarda, 15,4mm a Bosio (AL) – Frazione Capanne di Marcarolo, 13,6mm a Briga Alta (CN) – Frazione Upega.

Il limite delle nevicate si attesta attorno ai 2300-2500 metri, mediamente oltre i 2700-2900 metri tra Alpi Marittime e Liguri. Le temperature sono attualmente comprese tra +8°C e +10°C su pianure e colline. Tra la tarda mattinata e il pomeriggio, si assisterà ad un’intensificazione dei fenomeni, con precipitazioni diffuse di moderata intensità, localmente intense al confine con la Liguria.

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