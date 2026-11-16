Maltempo Piemonte: nuove nevicate sulle Alpi nella notte, minime in calo con qualche gelata in pianura

Nel corso della notte tra domenica 15 e lunedì 16 novembre, un impulso perturbato ha portato nuove precipitazioni in Piemonte. Nevicate si sono verificate oltre i 1000/1400 metri di quota tra la Valle Stura di Demonte fin verso l’Ossola, con accumuli modesti tra una spolverata e pochi centimetri. Le temperature minime hanno subito una generale diminuzione, anche in pianura, dove si è verificata anche qualche gelata. I valori sono risultati generalmente inferiori ai +5°C, con punte fino a 0°C. Ecco alcune delle temperature minime più basse di oggi, lunedì 16 novembre, in pianura e collina:

Castel Boglione (AT) -0,7°C

Capriglio (AT) -0,5°C

San Marzano Oliveto (AT) -0,3°C

Camerana (CN) -0,3°C

Incisa Scapaccino (AT) -0,2°C

Varallo Pombia (NO) +0,1°C

Nizza Monferrato (AT) +0,1°C

Baldissero d’Alba (CN) +0,4°C

Montechiaro D’Asti (AT) +0,4°C

Salussola (BI) +0,4°C

Masserano (BI) +0,6°C

Pralormo (TO) +0,9°C

Bogogno (NO) +1,1°C

Vercelli (VC) +1,2°C

Mombaldone (AT) +1,7°C

Cuneo (CN) +2,0°C

Carmagnola (TO) +2,1°C

Alice Bel Colle (AL) +3,3°C

Lozzolo (AT) +3,7°C

Pecetto Torinese (TO) +3,9°C

Roccaforte Mondovì (CN) +4,0°C

Rodello (CN) +4,0°C

Morozzo (CN) +4,1°C

Ecco alcune delle temperature minime più basse registrate sulle Alpi:

Capanna Margherita (VC) 4560 metri -17,7°C

Monviso (CN) 3320 metri -9,4°C

Gran Vaudala (TO) 3272 metri -9,0°C

Colle del Sommeiller (TO) 2977 metri -6,9°C

Formazza (VB) 2453 metri -5,9°C

Passo del Moro (VB) 2820 metri -5,9°C

Colle dell’Agnello (CN) 2685 metri -5,7°C

Rifugio Zamboni (VB) 2078 metri -4,2°C

Rocca dell’Abisso (CN) 2740 metri -4,2°C

Sauze di Cesana (TO) 1840 metri -4,3°C

Le previsioni meteo per le prossime ore e per domani

Nel corso delle prossime ore, si alterneranno schiarite e nuvole, con residuo nevischio ad alta quota sui crinali alpini nordoccidentali accompagnato da rinforzi di Foehn. Nella giornata di martedì 17 novembre, un nuovo fronte perturbato interesserà le zone alpine, determinando nuove precipitazioni su alte vallate alpine e zone di confine, dall’alta valle Stura di Demonte fino all’Ossola. A causa dell’afflusso di aria particolarmente mite dai quadranti occidentali, la quota neve sarà in forte aumento e potrà superare anche i 2.400/2.600 metri tra Biellese, Torinese e Cuneese, spiega il Centro Meteorologico piemontese. Inizialmente, invece, la quota neve sarà più bassa tra Ossola e Formazza intorno ai 1.500/1.800 metri ma poi sarà in rialzo fin sopra i 2.000 metri. Entro la sera di martedì 17 novembre, sono attesi 20-30cm di neve fresca oltre i 2.800/3.000 metri sui crinali di confine tra alta Val di Susa, alte Valli di Lanzo e alta Valle Orco e fino a 15-20cm sui crinali dell’Ossola oltre i 2.500 metri, con apporti più modesti altrove.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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