Maltempo Piemonte, nuove nevicate sulle Alpi: quota scesa fino a 800-900 metri | FOTO

Nelle ultime ore, nuove nevicate hanno interessato le zone alpine del Piemonte grazie ad un nuovo e modesto peggioramento delle condizioni meteo sulla regione. Nella serata di ieri, sabato 14 novembre, ha ripreso a nevicare sulle Alpi occidentali a partire dai 1.000/1.200 metri di quota. A tratti, la neve si è spinta fino a 800-900 metri nelle valli tra Torinese e Cuneese. Nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo, alcune immagini dei paesaggi innevati ripresi dalle webcam di Acceglio, Pragelato, Balme e Limone Piemonte. Le precipitazioni si sono esaurite nelle primissime ore del mattino di oggi, domenica 15 novembre, e saranno poi seguite da parziali schiarite nelle ore pomeridiane. L’avvicinamento di un nuovo fronte nuvoloso da ovest/nordovest nella notte su lunedì potrà riproporre nuove deboli nevicate soprattutto sulle alte valli alpine dal Monviso fin verso l’Ossola con quota neve variabile dai 1.200 ai 1.600 metri.

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