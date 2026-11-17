L’arrivo di un fronte atlantico sulle zone alpine occidentali sta favorendo un’intensificazione delle piogge tra Valle d’Aosta e settori alpini del Piemonte, in particolare tra Valle Po, Valle Stura di Demonte, tutte le valli del Torinese e tra Ossola, Formazza e Valsesia. Al momento, i maggiori accumuli pluviometrici si segnalano sulla Valle d’Aosta occidentale, con picchi di quasi 50mm a La Thuile – Loc. Le Suches, a 2090 metri di quota. La quota neve è decisamente elevata, attestandosi intorno ai 2.600-2.800 metri sulle Alpi Torinesi, Cuneese e Valle d’Aosta occidentale. È invece un po’ più bassa tra Valsesia e Ossola, raggiungendo i 1.700-2.000 metri. La quota neve si manterrà generalmente oltre i 2.200-2.600 metri, ma in serata è atteso un generale calo fin sotto i 2.000 metri con residue deboli nevicate sulle alte valli occidentali del Piemonte.

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