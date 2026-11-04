Maltempo Piemonte, prime intense nevicate della stagione sulle Alpi: già 20cm nel Cuneese | FOTO

Prosegue la fase di tempo perturbato sul Piemonte con deboli piogge sparse, più frequenti sul Piemonte occidentale, e nevicate sopra i 1200-1500 metri. A causare queste precipitazioni sul Piemonte è una grande depressione centrata sul mare a largo delle Baleari, che intensifica un flusso umido meridionale verso la regione. Al momento, il settore più colpito è il Cuneese, in estensione al Torinese. Le nevicate sono in intensificazione sulle Alpi del Cuneese meridionale. Si registrano oltre 20cm di neve fresca a quote attorno 2000 metri, con 19cm caduti nelle ultime 24 ore a Diga Chiotas, 22cm a Sampeyre Pian delle Baracche. I fiocchi localmente si sono spinti fin verso la soglia dei 1.000 metri durante i rovesci più intensi. Oltre 15mm di precipitazione caduta su Marittime e Liguri, 7-15mm da Val Maira a Val Susa, 5mm o inferiori altrove. In serata, la quota neve potrà abbassarsi attorno ai 1000 metri nelle valli di Alpi Marittime e Liguri.

La bassa pressione responsabile del maltempo in atto sul Piemonte continuerà a far sentire la sua influenza sulla regione almeno fino alla giornata di venerdì 6 novembre. Le precipitazioni saranno più consistenti tra Alpi Liguri, Marittime, Cozie e Graie, spiega il meteorologo Andrea Vuolo. Sono attesi accumuli di neve fresca tra 20 e 40cm sopra i 1.800-2.200 metri di quota dalle Marittime fino al Gran Paradiso, ma con possibili picchi superiori tra valli Maira, Gesso, Stura di Demonte, Vermenagna e nel comprensorio del Mondolè Ski, dove non si escludono punte fino a 50cm sopra i 2.200 metri nei versanti più esposti alle correnti orientali. La quota neve si manterrà generalmente superiore ai 1.200-1.500 metri.

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