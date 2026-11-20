Venti di Foehn tempestosi stanno sferzando le alte valli alpine del Piemonte, con raffiche di 110-120km/h. Le raffiche si estendono fino in pianura tra Cuneese e Torinese, con valori fino a 50-70km/h. È una giornata particolarmente ventosa soprattutto sulle pianure occidentali. Da segnalare i 79km/h registrati a Superga, 70km/h a Rivoli e Pinerolo, i 66km/h a Torino Alenia – Corso Marche, Villar Perosa, 58km/h ad Avigliana. Per quanto riguarda i valori registrati in montagna, segnaliamo raffiche di 85km/h alla Rocca dell’Abisso, nel Cuneese, 72km/h al Rifugio Gastaldi (Balme), 71km/h a Frabosa Sottana, 64km/h a Susa-Pietrastretta, Limone Pancani, 63km/h a Biella – Santuario Oropa, 60km/h a Bobbio Pellice.

Le raffiche più forti sono state rilevate in alta quota: 124km/h a Sacra di San Michele, 111km/h a Gran Vaudala, 100km/h a Villanova Pellice loc. Chiot, 91km/h al Rifugio Vaccarone, 89km/h a Villar Pellice, 85km/h a Rocca dell’Abisso. Un’attenuazione della ventilazione è attesa a partire dalla serata e nel corso della notte sulle pianure e sugli sbocchi vallivi; entro la mattinata di domani, sabato 21 novembre, anche lungo le valli alpine.

Alberi caduti a Torino e in Val di Susa

Forti raffiche di vento stanno sferzando la provincia di Torino, coinvolgendo anche il capoluogo, la Val di Susa e la Val Sangone. Il forte vento di Foehn ha anche fatto salire le temperature, con Torino arrivata + 18°C. Picchi di +19-20°C si registrano nel settore occidentale e sudoccidentale della regione. A causa delle forti raffiche di vento, si registra la caduta di alberi in diverse località: strada del Maniero a Torino, borgate Pianassi e Mantiera a Rubiana, via Circonvallazione ad Almese, borgata Levrette a Valgioie. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per rimuovere le piante cadute e garantire la sicurezza. Non risultano persone ferite.

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