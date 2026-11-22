Vanno intensificandosi le raffiche di vento in Piemonte. In quota, si superano già abbondantemente i 100km/h. Ecco al momento i valori più elevati: 198km/h Gran Vaudala – Ceresole Reale (TO), 3.272 metri; 139km/h Loc. Chiot di Villanova – Bobbio Pellice (TO), 1.486 metri; 125km/h Rifugio Vaccarone – Giaglione (TO), 2.745 metri; 117km/h Rifugio Gastaldi – Balme (TO), 2.659 metri; 111km/h Monviso – Pontechianale (CN), 3.320 metri; 103km/h Rifugio Willy Jervis – Bobbio Pellice (TO), 1.732 metri. Nelle prossime ore, sono previste raffiche di foehn tempestose su tutte le aree alpine piemontesi fin verso gli sbocchi vallivi, con la possibilità di raggiungere localmente le pianure pedemontane tra Biellese e Cuneese.

Inoltre, la perturbazione atlantica che sta interessando l’Italia ha portato precipitazioni diffuse in tutto il Piemonte, con intensità debole o moderate. Si registrano accumuli di oltre 15-20cm di neve fresca sopra i 1.700-2.000 metri di quota, specie tra le alte valli di Pinerolese e Susa. Nelle prossime ore, avanzeranno le prime schiarite a partire dalle valli alpine sudoccidentali, per poi coinvolgere il resto della regione.

Domani, lunedì 23 novembre, temperature molto miti per effetto foehn sulle pianure occidentali con possibili picchi prossimi ai +20°C tra Torinese e Cuneese, spiega il meteorologo Andrea Vuolo. Breve tregua nella giornata di martedì, in attesa di una nuova perturbazione che mercoledì 25 potrebbe portare il primo episodio con neve fino a quote di bassa montagna, localmente anche in collina sul Cuneese.

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