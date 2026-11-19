Una veloce perturbazione atlantica sta attraversando l’Italia da ovest verso est, colpendo anche l’Emilia Romagna con piogge e forti venti. Il fronte più intenso associato al peggioramento in atto è transitato tra la seconda parte della notte e la prima parte del mattino, interessando buona parte del territorio regionale. Gli accumuli pluviometrici indicano che sono caduti fino a 60mm di pioggia sui rilievi appenninici emiliani e 15–20mm sulle pianure emiliane. Nel primo pomeriggio, un rovescio, accompagnato da qualche chicco di grandine, ha colpito anche la città di Bologna. Il vento ha raggiunto punte di 80-90km/h sui rilievi appenninici.

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