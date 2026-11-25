Diversi temporali si stanno formando dal sistema frontale tra il Mar di Sardegna e il Tirreno, per poi spostarsi sulle regioni del Centro-Sud e del Nord-est tra la notte e il primo mattino di domani, giovedì 26 novembre. Le zone attualmente più colpite da forti piogge e temporali sono tutta la Sardegna, il basso Lazio, il nord Campania e il Friuli Venezia Giulia. I fenomeni in atto possono essere accompagnati da nubifragi, grandine piccola e raffiche di vento, soprattutto nei settori tirrenici. Quella tra Lazio e Campania, sarà tra le più a rischio di allagamenti e dissesti a causa della violenza dei fenomeni previsti nella giornata di domani.

I dati pluviometrici iniziano già ad essere rilevanti. In Sardegna, che è stata tutta inglobata da piogge e temporali, ora i fenomeni sono cessati sulla costa occidentale, ma si registrano 47mm a Iglesias, 36mm a Bosa Marina, 27mm a Oristano, 21mm a Vallermosa. Si superano, invece, localmente i 100mm nel basso Lazio, con accumuli notevoli anche in Campania. Tra i dati più importanti della giornata finora nelle due regioni segnaliamo: 107mm a San Giovanni Incarico, 99mm a Lenola, 84mm a Badia – Corpo di Cava, 78mm a Supino, 68mm a Dragonea, 67mm a Pietramelara, 64mm ad Amalfi, 61mm a Cava de’ Tirreni, 58mm a Piedimonte Matese, 57mm a Salerno, Agerola, 54mm a Castiglione del Genovesi, 53mm ad Alife, 52mm a Roccamonfina, 48mm a Positano.

Ma questo è solo l’inizio. Tra la serata di oggi e la giornata di domani, giovedì 26 novembre, il maltempo si accanirà sulle regioni tirreniche e su quelle meridionali, portando il rischio di alluvioni tra Lazio, Campania, Abruzzo e Molise e violenti nubifragi su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

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