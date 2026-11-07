Maltempo, piogge record in Israele: auto sommerse e strade allagate nel centro e nel sud del Paese | VIDEO

Un sistema perturbato ha stabilito un record di precipitazioni orarie nella regione dello Sharon, in Israele: sono caduti 117mm di pioggia in appena un’ora e 15 minuti. Si è trattato dell’evento meteorologico di novembre più eccezionale registrato in quella località dal 2020. Le forti piogge hanno causato allagamenti nel centro di Israele, sommergendo veicoli e causando danni alle infrastrutture, e piene improvvise nei corsi d’acqua del sud. Dopo una nottata piovosa, il maltempo si è intensificato nel corso della mattinata e del primo pomeriggio di oggi, sabato 7 novembre. Secondo i dati del Servizio Meteorologico Israeliano, le precipitazioni più intense si sono concentrate nella regione dello Sharon, sebbene quantitativi significativi siano stati registrati anche lungo le pianure costiere centrali e meridionali.

A Kadima-Tzoran, dove si sono abbattute piogge eccezionalmente intense, è stato chiesto ai residenti di restare in casa – salvo casi di assoluta necessità – e di tenersi lontani dai corsi d’acqua vicini, interessati da piene improvvise. Anche a Even Yehuda sono stati segnalati allagamenti a seguito delle forti piogge. Il maltempo ha anche causato piene improvvise nei torrenti di tutto il sud di Israele. La maggior parte delle precipitazioni si è concentrata lungo le pianure costiere centrali e meridionali, dove permane il timore di ulteriori allagamenti. A seguito delle inondazioni improvvise verificatesi nei corsi d’acqua in tutto il Paese, i residenti delle aree colpite sono ancora invitati a tenersi lontani dagli alvei dei torrenti e a evitare di uscire di casa se non strettamente necessario.

Oltre al dato eccezionale di Kadima-Tzoran, sono stati registrati quantitativi significativi in ​​diverse località del Paese: entro le 14:00, ad Ashdod erano caduti ben 87mm di pioggia, seguiti dai 68mm di Kvutzat Yavne e dai 48mm di Shavei Zion. A Tel Aviv sono stati registrati 42mm, a Zichron Yaakov 37mm, ad Haifa e Ashkelon 33mm ciascuna, e a Gerusalemme 30mm.

Blackout nell’area di Ashdod

Nell’area di Ashdod, tuttavia, il maltempo ha causato anche gravi disagi alla rete elettrica. Un guasto all’infrastruttura elettrica regionale ha provocato interruzioni prolungate, lasciando i residenti del Moshav Bitzaron e di alcune zone di Gan Yavne senza corrente per oltre 18 ore. Interruzioni localizzate sono state segnalate anche nella stessa Ashdod.