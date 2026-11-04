Maltempo: piogge torrenziali prefrontali sulla Sicilia ionica, colpita anche la Calabria | VIDEO

Non solo Sardegna, anche la Sicilia è interessata dalla nuova ondata di maltempo sull’Italia. Esattamente come previsto da MeteoWeb nei bollettini meteo degli ultimi giorni, anche la Sicilia orientale viene pesantemente colpita dalla fase prefrontale di questa ondata di maltempo con violenti nubifragi tra Catania e Messina, ai piedi dell’Etna e dei Monti Peloritani. In serata, infatti, a partire dalle ore 18 circa, piogge torrenziali si sono abbattute Sicilia ionica, da Forza d’Agrò, nel Messinese, fino a Catania, con accumuli pluviometrici che localmente raggiungono anche i 70mm. Tra i dati più importanti segnaliamo: 70mm a Giarre, 67mm a Nunziata, 49mm a Piedimonte Etneo, 47mm a Viagrande, 45mm a Catania San Giorgio, 38mm a Linera, 32mm a Forza d’Agrò, 30mm a Lavinaio, 24mm a Misterbianco, 21mm a Gravina di Catania, 20mm a Letojanni, 18mm a Melia, Castelmola, 15mm a Casalvecchio Siculo.

Queste intense piogge sono legate al flusso umido sciroccale proveniente dal Mar Ionio che causerà precipitazioni anche consistenti sulla Sicilia ionica, tra Catanese e Messinese, con accumuli che potranno superare anche i 100-150mm a fine evento.

Maltempo Sicilia, intenso rovescio di pioggia a Trecastagni (CT)

Piogge anche nella Calabria ionica

Anche nella Calabria ionica, la zona della Locride, quella ai piedi delle Serre e dell’Aspromonte sono state interessate dalle piogge. A differenza della Sicilia orientale, dove le piogge continuano ancora adesso, in questa zona della Calabria si sono registrate nel pomeriggio e sono ormai cessate. Si registrano, tuttavia, accumuli pluviometrici nell’ordine di 15-20mm: 18mm a Bovalino Marina, 16mm a Staiti, 15mm ad Ardore Superiore, 13mm a Monasterace – Punta Stilo, Ciminà, 12mm a Ferruzzano, 11mm ad Antonimina, 10mm a Canolo Nuovo, Feroleto della Chiesa, 8mm a Platì, 7mm a Serra San Bruno.

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