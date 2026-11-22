Il maltempo che dalla prima mattinata di oggi, domenica 22 novembre, sta interessando il Veneto ha portato la prima vera nevicata della stagione sulle montagne vicentine. Il brusco abbassamento delle temperature ha trasformato le precipitazioni in neve su buona parte dei rilievi, con accumuli già significativi alle quote più elevate. La situazione più rilevante si registra sull’Altopiano dei Sette Comuni, dove nel primo pomeriggio una vera e propria bufera di neve ha interessato il Rifugio Verena di Roana, facendo raggiungere alla coltre bianca uno spessore di circa 20 centimetri. Le nevicate stanno coinvolgendo anche il Pasubio, Campogrosso di Recoaro Terme e il Monte Grappa, mentre nei centri abitati dell’Altopiano di Asiago, situati attorno ai mille metri di altitudine, si osservano fenomeni più deboli. Le condizioni meteorologiche stanno creando le prime difficoltà per raggiungere i rifugi in quota, dove è necessario utilizzare le catene da neve.

Maltempo in Veneto, neve sopra i 1200 metri: imbiancati Asiago, Pasubio e Monte Grappa

L’ondata di maltempo in Veneto non sta risparmiando le aree montane della provincia di Vicenza, investite da un deciso calo termico che ha favorito l’arrivo delle precipitazioni nevose. La quota neve si attesta attorno ai 1200-1300 metri, interessando diversi settori montuosi del territorio. Sull’Altopiano dei Sette Comuni la neve sta caratterizzando il paesaggio alle altitudini maggiori, mentre fenomeni analoghi vengono segnalati sul massiccio del Pasubio, nella zona di Campogrosso, a Recoaro Terme, e sul Monte Grappa. Si tratta della prima nevicata realmente significativa della stagione per la montagna vicentina, arrivata con l’abbassamento delle temperature che accompagna questa fase di maltempo. Più in basso, attorno ai 1000 metri di altitudine, le precipitazioni assumono caratteristiche differenti. Ad Asiago, Gallio e Roana si registra infatti un leggero nevischio, mentre le nevicate più consistenti rimangono concentrate sulle aree montane più elevate.

Bufera di neve al Rifugio Verena di Roana: accumulati circa 20 centimetri

La situazione più intensa viene segnalata al Rifugio Verena di Roana, situato a oltre 1600 metri di quota. Nel primo pomeriggio la zona era interessata da una vera e propria bufera di neve, con precipitazioni che avevano già depositato al suolo circa 20 centimetri di neve fresca. Condizioni simili si registrano anche nei comprensori sciistici in quota, dove la nevicata sta determinando i primi accumuli consistenti della stagione. Il brusco calo delle temperature ha dunque favorito un rapido cambiamento dello scenario meteorologico sulle montagne vicentine, con la neve che ha assunto un ruolo da protagonista soprattutto alle altitudini superiori ai 1200-1300 metri.

Strade di montagna e rifugi: necessarie le catene da neve

Le abbondanti precipitazioni nevose stanno avendo conseguenze anche sulla viabilità montana. I rifugi situati alle quote più elevate risultano raggiungibili soltanto con le catene da neve montate, una condizione determinata dagli accumuli presenti lungo i percorsi di accesso. Al momento delle segnalazioni, infatti, gli spazzaneve e i mezzi spargisale non erano ancora entrati in azione. La situazione rende particolarmente impegnativi gli spostamenti verso le strutture in quota, proprio mentre le precipitazioni continuano a interessare i principali rilievi vicentini.

Neve sull’Altopiano di Asiago, gli operatori turistici sperano nell’apertura degli impianti per l’Immacolata

L’arrivo della prima nevicata importante sulle montagne vicentine viene accolto con soddisfazione dagli operatori turistici dell’Altopiano dei Sette Comuni, che guardano con interesse alle prossime settimane e all’avvio della stagione invernale. La speranza è che le condizioni della neve permettano di mettere in funzione gli impianti di risalita e aprire le piste da sci di fondo in occasione del Ponte dell’Immacolata, uno dei primi appuntamenti significativi per il turismo invernale. Gli accumuli registrati alle quote più elevate rappresentano un primo segnale incoraggiante per le attività legate alla montagna e agli sport sulla neve. L’attenzione degli operatori è rivolta soprattutto alla possibilità di preparare le strutture e i tracciati in tempo per il periodo dell’8 dicembre, quando si spera di poter dare ufficialmente il via alle attività sciistiche sull’Altopiano.

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