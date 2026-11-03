Maltempo Puglia, allagamenti e smottamenti in alcuni comuni del Foggiano

In alcuni comuni della provincia di Foggia persistono ancora oggi alcuni disagi legati all’ondata di maltempo che ha interessato l’area ieri, scaricando forti piogge responsabili di allagamenti e smottamenti. A Castelluccio Valmaggiore, ieri sono caduti 125mm di pioggia. Nella vicina Faeto, borgo dei Monti Dauni tra i più alti della Puglia (oltre 800 metri con circa 600 abitanti), la pioggia battente ha creato smottamenti con detriti e fango lungo la strada provinciale 125 (che collega Faeto a Castelluccio Valmaggiore), già interessata dall’alluvione dell’aprile scorso, quando parte del piccolo borgo restò isolato per alcuni giorni.

“Fango e detriti si sono riversati lungo la carreggiata – ha detto all’ANSA il sindaco Michele Pavia – ma non ci sono stati problemi alla circolazione o alla viabilità. Le strade sono state subito ripulite. Il mio appello alla provincia è a sollecitare l’inizio dei lavori su quel tratto per rimuovere il terriccio a bordo strada, presente da alcuni mesi dopo i lavori di ripristino eseguiti, che con le piogge crea questa problematica. So che i lavori sono già stati appaltati per cui attendiamo a breve l’inizio, anche perché il nostro inverno qui in montagna è molto lungo”.

“Necessario eseguire i lavori sulla SP128”

Il primo cittadino sottolinea anche la necessità di eseguire i lavori lungo la strada provinciale 128, per circa 500-600 metri inaccessibili da aprile. “Si tratta – afferma – di una cinta esterna al comune, la strada che conduce al bosco e a Roseto Valfortore e ad alcuni comuni del Beneventano. Questo tratto è chiuso da aprile. Anche qui i lavori dovrebbero iniziare a breve. Stamani, intanto, siamo al lavoro con mezzi comunali per ripulire dal fango e detriti alcune strade comunali esterne come Santa Filomena in contrada Niola”.

A Cerignola, invece, è stata prorogata fino alle 14 di oggi la chiusura dei parchi cittadini e del cimitero comunale. Il provvedimento – si legge sul profilo social del comune – consentirà di garantire una riapertura sicura a tutti i cittadini.

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