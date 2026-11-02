Maltempo Puglia, tornado a Castellaneta Marina: tanti danni sul litorale, devastato un lido | FOTO e VIDEO

Il maltempo scarica tutta la sua furia sulla Puglia, colpita da piogge torrenziali, forti raffiche di vento e persino un tornado. Una tromba d’aria ha infatti investito questa mattina il lungomare di Castellaneta Marina (Taranto), provocando ingenti danni al Lido Trocadero e momenti di apprensione tra i residenti. La violenza del vortice ha compromesso sia gli spazi esterni sia quelli interni dello stabilimento: infrante le vetrate e divelte le coperture metalliche; mentre tavoli, sedie e numerosi detriti sono stati scaraventati a distanza. Alcuni materiali sollevati dalle raffiche hanno raggiunto anche la facciata e il giardino di una vicina abitazione. Nessuno sarebbe rimasto ferito.

Attivato il Coc a Foggia, allagamenti a San Severo

La pioggia intensa caduta finora nel Foggiano non ha provocato alcuna criticità. Interventi dei Vigili del Fuoco sono in corso nella zona di San Severo per allagamenti di locali commerciali ed infiltrazioni d’acqua in appartamenti, soprattutto quelli a piano terra. A Foggia da questa mattina è attivo il Coc (Centro operativo comunale), come conferma il comandante della Polizia locale Vincenzo Manzo, secondo il quale “non ci sono emergenze al momento“.

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