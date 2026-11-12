Maltempo Puglia, violenta tempesta di vento a Brindisi: alberi abbattuti, danni in città e pericolo sulla Statale 7

Il maltempo sta provocando numerosi danni a Brindisi, dove le forti raffiche di vento stanno mettendo a dura prova la sicurezza delle strade e delle strutture cittadine. Da diverse ore, le squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi sono impegnate in una serie di interventi di soccorso tecnico urgente per rimuovere ostacoli, mettere in sicurezza elementi pericolanti e prevenire situazioni di rischio per la circolazione e l’incolumità delle persone. La situazione interessa diverse zone della città. Particolarmente delicato un intervento lungo la Strada Statale 7 Brindisi-Taranto, dove un pannello della segnaletica stradale rischiava di precipitare sulla carreggiata.

Maltempo a Brindisi, pericolo sulla Statale 7: pannello stradale divelto dal vento

Uno degli interventi più significativi è stato effettuato sulla Strada Statale 7 Brindisi-Taranto, in direzione Brindisi, all’altezza dello svincolo per Mesagne. In questo tratto, le violente raffiche di vento avevano divelto un pannello della segnaletica stradale, provocandone una pericolosa inclinazione. La struttura, compromessa dalla forza del vento, rappresentava un concreto rischio di caduta sulla carreggiata, con possibili conseguenze per i veicoli in transito. Per eliminare il pericolo è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno utilizzato un’autoscala per raggiungere e rimuovere il pannello danneggiato. L’operazione ha consentito di mettere in sicurezza il tratto interessato, eliminando un ostacolo potenzialmente pericoloso lungo una delle principali arterie stradali che collegano Brindisi e Taranto.

Forte vento a Brindisi: alberi caduti, cartelloni divelti e danni alle coperture

Le criticità provocate dal forte vento a Brindisi non si limitano alla viabilità extraurbana. Situazioni analoghe si stanno verificando in numerose aree cittadine, dove le squadre dei Vigili del Fuoco sono chiamate a intervenire per fronteggiare gli effetti delle raffiche sulle infrastrutture e sugli elementi esposti. Tra le principali problematiche segnalate figurano cartelloni pubblicitari divelti, rami spezzati e alberi caduti, che richiedono operazioni di rimozione e messa in sicurezza. Il vento sta inoltre causando danni alle coperture degli edifici, con tegole, antenne e cornicioni pericolanti che costituiscono ulteriori situazioni di rischio. Particolare attenzione viene riservata anche alle impalcature e alle coperture danneggiate, strutture che, quando compromesse dalle raffiche, necessitano di verifiche e interventi per evitare la caduta di materiali o altri elementi.

Vigili del Fuoco impegnati in numerosi interventi: operazioni ancora in corso

Il dispositivo di soccorso del Comando dei Vigili del Fuoco di Brindisi continua a operare sul territorio per fronteggiare le conseguenze dell’ondata di maltempo. Le squadre sono impegnate nella rimozione degli ostacoli e nella messa in sicurezza delle strutture che presentano condizioni di pericolo a causa del vento. Tutte le attività vengono gestite attraverso il coordinamento della Sala Operativa del Comando, che segue gli interventi di soccorso tecnico urgente nelle diverse zone interessate. Le operazioni sono ancora in corso e hanno come obiettivo prioritario la tutela della sicurezza dei cittadini e il mantenimento delle condizioni di sicurezza della viabilità, sia lungo le principali arterie stradali sia nelle aree urbane colpite dai danni provocati dalle raffiche.

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