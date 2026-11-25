Momenti di grande paura nel Parco Nazionale Torres del Paine, in Cile, dove un turista tedesco è stato sorpreso da improvvise e violente raffiche di vento mentre attraversava un ponte sospeso lungo 52 metri nel settore del ghiacciaio Grey. La repentina intensificazione del vento ha messo in seria difficoltà l’escursionista, che in alcuni momenti ha rischiato di perdere l’equilibrio mentre si trovava sopra un profondo burrone. Nonostante le condizioni particolarmente insidiose, il visitatore è riuscito a completare l’attraversamento senza cadere e senza riportare lesioni. Durante l’attraversamento, il vento ha cominciato improvvisamente a intensificarsi, compromettendo la stabilità dell’escursionista e rendendo particolarmente difficoltoso il suo avanzamento lungo il ponte. Per contrastare la forza delle raffiche e mantenere l’equilibrio, l’uomo si è aggrappato alla struttura. Nonostante i momenti di evidente difficoltà, il turista è riuscito a proseguire il percorso, raggiungendo l’estremità opposta del ponte e mettendosi in salvo.

Il ponte sospeso sopra un burrone profondo circa 45 metri

A rendere particolarmente delicata la situazione sono state anche le caratteristiche del luogo in cui si è verificato l’episodio. Secondo la Corporación Nacional Forestal (CONAF), i ponti presenti in questo settore del Parco Nazionale Torres del Paine si trovano a oltre 20 metri di altezza. La struttura interessata dall’episodio attraversa un burrone profondo circa 45 metri, un elemento che evidenzia la portata del rischio corso dal turista durante l’improvvisa intensificazione del vento. La combinazione tra l’altezza, la lunghezza del ponte e la difficoltà di mantenere l’equilibrio sotto la pressione delle raffiche ha trasformato l’attraversamento in un’esperienza particolarmente pericolosa.