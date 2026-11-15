Maltempo Roma, tragedia sfiorata al Flaminio: pino crolla vicino all’Auditorium

Domenica di maltempo a Roma, colpita da piogge e temporali già dalla notte. Sulla Capitale, finora sono caduti complessivamente 30mm di pioggia nella zona sud della città, mentre le raffiche di vento hanno raggiunto i 64km/h a Centocelle e i 45km/h a Roma Monteverde. A causa dei fenomeni, nella notte un grosso pino è crollato in Piazza Apollo d’Oro, nelle vicinanze dell’Auditorium Parco della Musica al Flaminio. La caduta dell’albero ha travolto un rullo compressore che si trovava già posizionato sulla strada per alcuni lavori in corso nella zona. Cadendo sul mezzo da cantiere, l’albero si è spezzato, finendo per occupare anche una porzione dei parcheggi.

Nonostante la mole della pianta e l’entità del crollo, fortunatamente non ci sono conseguenze per le persone: nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenute le pattuglie del gruppo di zona della Polizia locale di Roma che hanno transennato l’area a rischio per consentire la rimozione dell’arbusto.

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