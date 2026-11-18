Questa mattina, a Mosca, ha iniziato a nevicare a causa degli effetti di un ciclone. Le nevicate più intense si sono verificate prima di mezzogiorno, lasciando poi il posto a una neve leggera che sta incrementando lo strato nevoso di circa 1-2 millimetri all’ora. Gli esperti meteo prevedono un accumulo di 3-4 cm di neve. Secondo Mikhail Leus, uno dei principali meteorologi del centro meteo Phobos, le condizioni climatiche nella capitale sono determinate da un fronte atmosferico che si estende sulla parte centrale della Russia europea. Si prevede che strade e marciapiedi diventeranno scivolosi, con la possibile formazione di ghiaccio in alcune zone. La prima neve nella capitale della Russia è stata immortalata anche dallo spazio. I satelliti russi Elektro-L e Arktika-M stanno monitorando lo spostamento del ciclone, consentendo di osservare l’evoluzione delle condizioni meteorologiche, afferma Roscosmos, l’agenzia spaziale russa.

Traffico paralizzato e incidenti

Dalle prime ore di oggi, la neve ha paralizzato il traffico stradale a Mosca. Si sono verificati numerosi incidenti e il trasporto pubblico sta subendo ritardi. Il Dipartimento dei Trasporti della capitale consiglia ai moscoviti di utilizzare la metropolitana. A chi è costretto a spostarsi in auto, si suggerisce di pianificare il percorso in anticipo, evitare tratti in forte pendenza e assicurarsi che il veicolo non sia sovraccarico. I servizi cittadini stanno monitorando costantemente lo stato della rete stradale e, laddove necessario, stanno effettuando interventi di manutenzione ordinaria in risposta alle condizioni meteorologiche, ha aggiunto il Dipartimento dei servizi municipali di Mosca.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Per tutta la giornata, Mosca rimarrà al margine di un vasto ciclone centrato sul Mar Baltico. La nevicata iniziata questa mattina lascerà il posto alla pioggia entro la fine della settimana, ha affermato il meteorologo Alexander Ilyin. Per la giornata di oggi è prevista neve costante: i fenomeni si attenueranno nel pomeriggio, per poi intensificarsi nuovamente in serata. Nel corso della notte tra mercoledì e giovedì 19 novembre, le precipitazioni inizieranno a trasformarsi in una forma mista. Per la giornata di giovedì è attesa pioggia in alcune zone, mentre per venerdì 20 novembre non sono previste precipitazioni significative. Da giovedì fino a sabato 21 novembre, le temperature nella capitale saliranno, attestandosi tra i +4°C e i +6°C. Entro sabato la neve sarà scomparsa dalla maggior parte della regione di Mosca, rimanendo solo in chiazze isolate, principalmente nei distretti settentrionali e nordorientali.

Una svolta è attesa per martedì 24 novembre, quando le temperature – sia diurne che notturne – scenderanno sotto lo zero, con la possibilità di nuove nevicate. Secondo Ilyin, la neve che cadrà la prossima settimana segnerà l’inizio vero e proprio dell’inverno.