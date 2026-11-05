Maltempo Sardegna: a Golfo Aranci il doppio della pioggia attesa in un mese, case e strade allagate nel nord-est | FOTO e VIDEO

Una deviazione minima del vento proveniente da sud ha risparmiato oggi precipitazioni torrenziali e uno scenario da incubo alla Sardegna orientale, dove ieri era scattata l’allerta meteo rossa della Protezione Civile. L’annunciato fronte temporalesco semistazionario, ancora attivo in queste ore, è rimasto per tutta la notte a 30-40km dalla costa, scaricando in mare gran parte della pioggia. Secondo le stime basate sulle rilevazioni radar, erano attesi circa 50 millimetri l’ora dalle 18 di ieri per tutta la notte e fino a questa mattina, quando la perturbazione si è avvicinata al tratto fra il Golfo di Orosei e la Gallura. Qui i meteorologi dell’Arpas, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, ne hanno potuto misurare l’intensità.

Il picco – spiegano all’ANSA Giovanni Ficca, Lorenzo Smorlesi e Michele Cicoria, del Dipartimento Meteoclimatico – si è registrato a Golfo Aranci, dove la stazione Arpas ha rilevato ben 173 millimetri di pioggia nelle ultime sei ore, il doppio di quella che in genere ci si aspetta in un mese fra ottobre e novembre, secondo il dato aggiornato alle 14 di oggi. Le stazioni pluviometriche hanno registrato a Loiri Porto San Paolo 59mm, a Siniscola 49mm, a La Maddalena 46mm, a Budoni una cinquantina. Molti meno ne risultano a Olbia, dove a San Pantaleo sono stati rilevati 20mm e a Murta Maria una decina di millimetri; nessuno al porto. Non ha piovuto neppure a Nuoro.

Il ruolo del vento

Secondo le previsioni, lo scirocco avrebbe dovuto puntare dritto sulla Sardegna dal Canale di Sicilia. Il flusso, invece, è arrivato da sud-ovest per poi piegare verso nord-est sulla Gallura, di fatto scavalcando l’isola: questa debole flessione ha tenuto alla larga la linea temporalesca che comunque ha stazionato al largo per molte ore. Se la stessa quantità di pioggia fosse caduta sulle coste durante la notte, sottolineano i meteorologi dell’Arpas, l’impatto questa mattina sarebbe stato ben più grave. Nelle prossime ore sono possibili rovesci isolati sulle coste della Gallura. La perturbazione principale, che ora si trova tra Francia e Spagna, comincerà a muoversi verso est e in serata si dirigerà verso la penisola senza interessare la Sardegna. Dunque, non sono previste altre situazioni critiche nei prossimi giorni.

La tendenza stagionale

Riguardo alla tendenza stagionale, l’ultimo aggiornamento attenua la previsione di piogge meno abbondanti della norma ipotizzata per la Sardegna il mese scorso in base ai modelli in uso al Dipartimento Meteoclimatico. Dicembre – prospetta il meteorologo Pier Luigi Trudu – dovrebbe essere in linea con la media del periodo e non più secco. A gennaio, le precipitazioni potrebbero essere lievemente inferiori alla norma nella parte meridionale della Sardegna e rientrare nella media nel nord. Si tratta, però – avvertono gli esperti dell’Arpas – di scenari ancora poco definiti che saranno aggiornati nelle prossime settimane.

Maltempo Sardegna, numerosi interventi dei Vigili del Fuoco nel Nord-Est

Nonostante l’attenuarsi degli scenari peggiori ipotizzati alla vigilia, il maltempo sta causando comunque notevoli disagi nel nord-est della Sardegna. Dal primo pomeriggio, i Vigili del Fuoco del Comando di Sassari sono impegnati in diversi interventi lungo il territorio. Le squadre dei Vigili del Fuoco di Olbia e Arzachena sono impegnate rispettivamente nei territori di Golfo Aranci ed Arzachena per allagamenti causati dalle forti piogge. A Golfo Aranci sono presenti anche i Sommozzatori del Comando che, oltre ad aiutare automobilisti in difficoltà nelle strade allagate, hanno trasportato un anziano ultracentenario dal piano terra ai piani superiori di una casa di riposo. Continuano le attività di prosciugamento di strade, abitazioni private e attività produttive sia a Golfo Aranci che nella zona costiera di Porto Cervo ad Arzachena.

Maltempo Sardegna: allagamenti a Capo Comino, frazione di Siniscola

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