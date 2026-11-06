Maltempo Sardegna, due trombe marine sfiorano le coste della Gallura | FOTO

Dopo le piogge torrenziali di ieri, che hanno causato allagamenti e disagi, la Gallura resta nella morsa del maltempo. A fine mattinata, due spettacolari trombe marine si sono formate in simultanea davanti alla costa nordorientale della Sardegna, arrivando a lambire le coste di Trinità d’Agultu e Vignola, nei pressi dell’Isola Rossa. Il doppio fenomeno è stato osservato anche dall’entroterra. Le trombe marine si sviluppano generalmente in presenza di forti contrasti tra masse d’aria e di intensa convezione. Sul mare possono assumere l’aspetto di spettacolari colonne che collegano la superficie dell’acqua alla base delle nubi temporalesche. La loro presenza, soprattutto quando i vortici sono multipli, è un segnale di una situazione atmosferica particolarmente dinamica.

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