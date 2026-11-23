Forti raffiche di vento stanno sferzando oggi la Sardegna, in particolare la provincia di Nuoro, l’Ogliastra e l’alta Baronia. Le raffiche hanno superato i 100km/h sui rilievi dell’isola: segnaliamo 105km/h a Punta Sebera, 101km/h sul Monte Rasu, 94km/h a Lula, 90km/h a Monte Santa Vittoria, per citare i dati più rilevanti. Sono già oltre 50 gli interventi effettuati oggi nel Nuorese dalle squadre dei Vigili del Fuoco del comando barbaricino. Le richieste di soccorso – viene specificato – riguardano in particolare la messa in sicurezza di alberi caduti o pericolanti, insegne divelte, pannelli fotovoltaici divelti o danneggiati, impalcature di cantieri e pali della luce. Al momento, fanno sapere i Vigili del Fuoco, tutte le squadre operative sono impegnate sul territorio per far fronte all’emergenza e risultano numerose richieste di intervento in coda, gestite secondo priorità operative.

Da qui le raccomandazioni: “si invita la cittadinanza alla massima prudenza negli spostamenti, a evitare aree alberate, cantieri e zone esposte a possibili distacchi di elementi strutturali o impianti, e a segnalare tempestivamente eventuali situazioni di pericolo alle autorità competenti”.

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