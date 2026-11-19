Forti raffiche di vento hanno colpito anche la Sardegna oggi, a causa del rapido passaggio di una perturbazione atlantica. Nella regione, il vento ha soffiato con raffiche di 70-80km/h e punte di 105km/h sul Monte Rasu, nel Sassarese. Problemi si sono registrati a Scano Montiferro, nell’Oristanese, a causa del maltempo. Poco dopo le 7.30 di questa mattina, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Oristano ha ricevuto una richiesta di intervento per la messa in sicurezza di una copertura di un’abitazione. A causa del forte vento, la copertura con i pannelli coibentati di una casa di via Giolitti, dopo essersi strappata, è volata in parte sul tetto dell’abitazione adiacente e parte in strada.

Sul posto è stata inviata la squadra del Distaccamento di Abbasanta che ha provveduto alla messa in sicurezza della zona. L’intervento è stato poi concluso dalla squadra di Cuglieri con l’ausilio dell’autoscala inviata dalla sede centrale per la verifica e la messa in sicurezza di tutta la copertura.

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