Maltempo Sardegna, insistono forti temporali sulla costa nordorientale: oltre 170mm a Golfo Aranci, allagamenti

Sebbene i temporali più intensi, a carattere di stazionarietà, stiano scaricando in mare, parte della costa nordorientale della Sardegna viene colpita duramente in queste ore. In particolare, è la zona di Golfo Aranci a ricevere le piogge più intense: nella località sono già caduti 172mm di pioggia dalla mezzanotte e continua a diluviare. Nella zona del lungomare, sono segnalati allagamenti, così come in molte strade della località. Tra gli altri dati pluviometrici più rilevanti della giornata finora in Sardegna, segnaliamo: 65mm a Siniscola, 51mm a Porto Rotondo, 48mm a Cala Ginepro, 48mm a Monte Petrosu, 46mm a Posada, 45mm a La Maddalena.

Nella tarda mattinata di oggi, a Golfo Aranci sono state inviate squadre dei Vigili del Fuoco per fronteggiare l’emergenza, con il supporto del gruppo dei sommozzatori. Numerose le strade allagate, in particolare il sottopasso ferroviario in via Marconi, in cui un vero e proprio fiume d’acqua ha reso difficile il passaggio delle auto. Non si registrano al momento feriti o situazioni di pericolo grave. Controlli anche nella località di Baia Caddinas, dove le strade che conducono alle abitazioni, per lo più case vacanza aperte solo d’estate, sono state allagate.

Mentre si attende la conferma ufficiale da parte della Protezione Civile regionale sul declassamento dell’allerta meteo da rossa ad arancione nel nuovo bollettino in arrivo alle ore 14, l’attenzione deve restare alta nella Sardegna orientale, in particolare nella Gallura. Ingenti piogge in un breve periodo di tempo possono causare allagamenti, dissesti e criticità sul territorio.

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