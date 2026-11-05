Maltempo Sardegna, l’allerta meteo scende a gialla: attenzione ai forti temporali a nord-est

La Protezione Civile regionale della Sardegna ha aggiornato l’allerta meteo per la giornata di oggi, giovedì 5 novembre. Dopo la constatazione che i temporali stazionari sono rimasti confinati in mare, evitando così all’isola le piogge intense e persistenti previsti nelle scorse ore, l’allerta da rossa scende a gialla lungo tutto il settore orientale. Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha, dunque, emesso un’allerta meteo gialla (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali sulle aree di allerta Flumendosa Flumineddu e Gallura. L’allerta è valida dalle 14 alle 21 di oggi. “Sino alla serata di oggi sono ancora possibili isolati temporali di forte intensità lungo la costa nordorientale della Sardegna, dalle Baronie sino alla Gallura”, si legge nel bollettino di allerta.

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