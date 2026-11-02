Maltempo Sardegna, neve sul Gennargentu: il Bruncu Spina si tinge di bianco

Il Bruncu Spina si risveglia oggi sotto una coltre bianca. Sulla vetta del Gennargentu, tra le più alte della Sardegna, è arrivata la prima nevicata della stagione, con fiocchi che hanno imbiancato le quote superiori ai 1.570 metri. Un cambiamento meteorologico legato all’arrivo sull’Italia di un impulso d’aria fredda di matrice artica, proveniente dai quadranti nord-orientali. La massa d’aria ha raggiunto anche la Sardegna, determinando un sensibile abbassamento delle temperature e riportando condizioni pienamente invernali sulle aree montuose dell’Isola.

Il calo termico è stato particolarmente evidente durante la notte. Secondo i dati della rete di stazioni dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna (Arpas), nelle località ai piedi del Gennargentu si sono registrati valori prossimi allo zero: a Desulo la minima è scesa a 0,6°C, mentre a Fonni il termometro ha raggiunto +1,7°C. Temperature inferiori alla media stagionale sono state rilevate anche in diverse località dell’interno, tra il Nuorese e il Sassarese, con anomalie negative che in alcune zone hanno raggiunto gli 8°C rispetto alle medie climatiche del periodo. Freddo confermato anche in quota. Secondo le rilevazioni di Sardegna Clima APS, attualmente sul Bruncu Spina si registrano 0°C.

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